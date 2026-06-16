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Zemlja sa 212 miliona stanovnika je petostruki svetski šampion, vodeći u ovoj statističkoj kategoriji.

Brazil - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Printscreen/Youtube/TV Arena sport, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

 I kada se to zna, onda deluje čudno odluka jednog mladog bračnog para da venčanje zakaže baš u vreme kada "Selekao" igra svoju utakmicu na Mundijalu.

Brazilci se nisu proslavili u meču sa Marokom, tek mršavih 1:1, a čini se da se ni mladenci nisu proslavili sa svojom odlukom.

Dok su mlada i mladoženja izgovarali čarobno "da", svatovi su gledali u telefone i pratili šta Nejmar i drugovi rade u Nju Džersiju.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir