Ne mali broj puta mogli ste da čujete da je fudbal u Brazilu religija.
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OVAKO IZGLEDA SVADBA U BRAZILU TOKOM MUNDIJALA: Mlada i mladoženja nisu bili svesni šta se dešava
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Zemlja sa 212 miliona stanovnika je petostruki svetski šampion, vodeći u ovoj statističkoj kategoriji.
Brazil - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Printscreen/Youtube/TV Arena sport, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia
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I kada se to zna, onda deluje čudno odluka jednog mladog bračnog para da venčanje zakaže baš u vreme kada "Selekao" igra svoju utakmicu na Mundijalu.
Brazilci se nisu proslavili u meču sa Marokom, tek mršavih 1:1, a čini se da se ni mladenci nisu proslavili sa svojom odlukom.
Dok su mlada i mladoženja izgovarali čarobno "da", svatovi su gledali u telefone i pratili šta Nejmar i drugovi rade u Nju Džersiju.
Pogledajte kako je to izgledalo:
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