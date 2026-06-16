Slušaj vest

Brazilski fudbaler Nejmar nije trenirao sa saigračima pošto je išao na preglede u lokalnu kliniku zbog povrede lista desne noge, dok se ekipa priprema za utakmicu sa Haitijem na Svetskom prvenstvu.

Neizvesno je kada će Nejmar zaigrati za reprezentaciju na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. U ekipi su se nadali da bi u ponedeljak mogao da se priključi saigračima na treningu, ali je umesto toga otišao na nove preglede.

1/8 Vidi galeriju Reprezentacija Brazila - Nejmar Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Brazilska fudbalska konfederacija još nije objavila rezultate pregleda.

Nejmar bi trebalo da igra na svom četvrtom svetskom prvenstvu, ali nije igrao od 17. maja kada se povredio nastupajući za Santos.

Drugu utakmicu na turniru Brazil će igrati u noći između petka i subote protiv Haitija. U prvom meču petostruki svetski šampion odigrao je nerešeno 1:1 protiv Maroka.

Nejmar nijednom nije obavio puni trening sa ekipom otkako se reprezentacija priprema u Nju Džersiju.

Brazilski mediji preneli su da se lekarski tim reprezentacije nada da bi 34-godišnji fudbaler mogao da bude spreman za nokaut fazu.