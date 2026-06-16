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Selektor fudbalske reprezentacije Egipta Husam Hasan rekao je da je zadovoljan igrom u remiju protiv Belgije na Svetskom prvenstvu, ali je optužio sudiju da je oštetio njegovu ekipu jer nije dosudio jedanaesterac u završnici utakmice.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

"Imali smo penal koji je bio milion odsto ispravan. Šokiran sam što sudija nije ni proverio VAR. Da je situacija bila na drugoj strani, on bi ga dosudio. Bili smo blizu pobede. Egipat nije mala ekipa", rekao je Hasan, preneli su američki mediji.

Fudbaleri Egipta odigrali su u ponedeljak uveče u Sijetlu nerešeno 1:1 protiv Belgije, u utakmici prvog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Hasan je ljut na sudiju, koji nije dosudio jedanaesterac kada je u završnici u šesnaestercu oboren Ahmed Mostafa. Selektor je rekao da je sudija bio pristrasan.

On je posle utakmice išao kod sudije da mu pokaže kakav je to start bio, čak ga je i zagrlio, a morao je da ga smiruje reprezentativac Mohamed Salah.

Egipatski selektor pohvalio je svoje igrače i ocenio da su bili bolji tokom većeg dela utakmice i da su uspešno igrali protiv jedne od najjačih svetskih ekipa zahvaljujući velikom borbenom duhu i taktičkoj organizaciji.

Hasan je ponovio da je cilj plasman u nokaut fazu, ali je rekao da ekipa mora da ide korak po korak i da se koncentriše na utakmice protiv Novog Zelanda i Irana.