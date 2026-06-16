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Nekoliko stotina iranskih demonstranata okupilo se danas u Kaliforniji uoči prve utakmice Irana na Svetskom fudbalskom prvenstvu protiv Novog Zelanda, mašući zastavama iz perioda pre revolucije i pozivajući na promene u Teheranu.

1/8 Vidi galeriju Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Učešće Irana na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku podelilo je dijasporu u SAD, učesnici protesta tvrde da je reprezentacija sinonim za iransku vladu, dok ostali navijači koji su tu traže od njih da odvoje fudbal od politike.

Južna Kalifornija je dom najveće iranske zajednice van Irana, a mnogi su došli u SAD posle Islamske revolucije 1979. godine. Nekoliko sati pre početka utakmice, sudija iz Los Anđelesa potvrdio je zabranu koju je izrekla Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) o unošenju zastava iz perioda pre revolucije.

Upravo te zastave sa amblemom lava i sunca bile su najbrojnije na protestu, za mnoge ljude postale su simbol otpora protiv režima u Teheranu, a Fifa ih je zabranila kao politički simbol.

Te zastave doneli su demonstranti, a Ela Ba nosila je zastavu vezanu kao haljinu. Ona je rekla da je zajedno sa drugim demonstrantima ponela dodatnu odeću kako bi se pokrili pre nego što uđu na stadion, da bi se zatim po ulasku na tribine otkrili i pokazali zastave.

"Nismo tu da bismo navijali za njih. Došli smo da budemo glas ljudi koji žive u Iranu", rekla je ona za Asošijeted pres.

Mnogi demonstranti imaju ulaznice za utakmicu.

"Oni nisu moj tim, oni su tim Vlade", rekla je druga demonstrantkinja i dodala da želi promenu vlasti u Teheranu kako bi se oslobodila zemlja koju je napustila pre 12 godina.

Ima i navijača koji podržavaju reprezentaciju.

"Tu sam da podržim Iran. Pobedićemo, ponosni smo na našu zemlju", rekao je Mehdi.

Drugi navijač rekao je za Frans pres da bi politiku trebalo držati van stadiona.

"Ovo je sport. Ovo nije nešto politički. Mogu da šetaju ulicama i da govore šta god žele. Ali ovde nije mesto za to", rekao je on.

Učšće Irana bilo je neizvesno zbog rata na Bliskom istoku i izazvalo je brojne poteškoće igračima.

Otkako je počeo rat SAD i Izraela protiv Irana, trening baza iranskog tima prebačena je iz Tusona u Meksiko, pa je ekipa imala broje poteškoće u organizaciji, uključujući i probleme sa vizama.

Kapiten Irana Mehdi Taremi rekao je da će ekipa igrati za sve Irance i da se igrači ne mešaju u politiku.

"Igramo za svakog Iranca, bilo da je u dijaspori ili u Iranu. Ljudi imaju različita mišljenja, ali mi smo ovde da ujedinimo ljude i da pokušamo da donesemo radost Irancima gde god da žive. Nećemo se mešati u politiku. Mi smo ovde da igramo fudbal", rekao je Taremi.

Iranska reprezentacija će svaki put putovati iz Meksika u SAD dan pre utakmice, za dve u Inglvudu protiv Novog Zelanda i Belgije i jednu u Sijetlu protiv Egipta.