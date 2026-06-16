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Američki fudbaler Kristijan Pulišić trenirao je odvojeno od ekipe, dok nastavlja da se oporavlja od povrede lista koju je zadobio na treningu uoči utakmice protiv Paragvaja na Svetskom prvenstvu.

1/9 Vidi galeriju SAD - Paragvaj Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Pulišić je u ponedeljak samostalno trenirao i onda je otišao u teretanu, dok su njegovi saigrači trenirali u bazi u Irvajnu.

On je igrao prvo poluvreme 13. juna u utakmici selekcije SAD i Paragvaja (4:1), a selektor SAD Maurisio Poketino tada je rekao da ga je zamenio iz predostrožnosti.

Pulišić je bio jedan od najboljih igrača u prvoj utakmici na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku, imao je asistenciju, a učestvovao je i kod autogola Paragvaja. On je posle te utakmice rekao da je dobio udarac, ali da misli da nije povređen.

"Kristijan će biti spreman. Opustite se", rekao je novinarima reprezentativac SAD Tajler Adams.

U drugom kolu selekcija SAD igraće u petak od 21 čas protiv Australije u Sijetlu, dok će 25. juna igrati u Inglvudu protiv Turske.