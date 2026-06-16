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Žosimar Dijas nije ime koje je bilo poznato širem auditorijumu.

Nešto više je bio poznat po imenu Vozinja, što prevedeno sa portugalskog znači "baka".

Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

 Međutim, golman Zelenortskih Ostrva je preko noći od totalnog anonimusa postao planetarna zvezda.

Svojim odbranama ovaj 40-godišnji golman je priredio možda i najveću senzaciju u istoriji Mundijala, pošto je doneo bod svom timu u duelu sa Španijom, aktuelnim šampionima Evrope i prvim favoritom na kladionicama.

U trenutku kada je kročio na stadion u Atlanti, Vozinja je na Instagramu imao jedva nešto više od 40.000 pratilaca.

Utakmica se završila, a brojka je skočila na neverovatnih dva miliona folovera.

I tu se nije zaustavila.

Samo pet sati od završetka utakmice, brojka je prešla pet miliona!

Biće interesantno ispratiti koliko pratilaca iz celog sveta će dobiti ovaj simpatični golman, koji je posle utakmice rasplakao sve svojom tužnom pričom.

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