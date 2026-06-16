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Urugvajski fudbaler Federiko Valverde rekao je da je njegova ekipa ispustila pobedu u današnjoj utakmici protiv Saudijske Arabije na Svetskom prvenstvu.

SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ, Mundijal 2026 Foto: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

 "Ispustili smo pobedu, moramo da budemo iskreni. Prokockali smo prvo poluvreme. Nismo igrali onako kako smo trenirali. To nije bilo ono čemu smo težili. Previše smo srljali. Želeli smo da pobedimo već u prvom minutu. Ponekad morate da budete strpljivi i da igrate svoju igru. U drugom poluvremenu smo se mnogo popravili", rekao je Valverde.

Fudbaleri Urugvaja odigrali su danas u Majamiju nerešeno 1:1 protiv Saudijske Arabije, u utakmici prvog kola Grupe H na Svetskom prvenstvu.

Na Hard Rok stadionu, Saudijska Arabija povela je u 41. minutu golom koji je postigao Abdulelah Al Amri, a izjednačio je Maksimilijano Arauho u 80. minutu.

Urugvajski tim imao je veći posed i 29 šuteva, u odnosu na sedam saudijskog tima, ali je ipak osvojio samo bod.

Nezadovoljan je bio i selektor Urugvaja Marselo Bijelsa.

"Kada ekipa koja bi trebalo da napravi razliku to ne može da uradi, u smislu da bude opasna ili dominira loptom, onda se slabiji tim usuđuje nešto da uradi", naveo je on.

U drugoj utakmci u Grupi H Španija je u ponedeljak uveče odigrala 0:0 protiv Zelenortskih Ostrva, pa sve četiri ekipe imaju po bod.

U drugom kolu Španija će 21. juna igrati protiv Saudijske Arabije, a Urugvaj će dan kasnije igrati protiv Zelenortskih Ostrva.

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir