Policijski psi pregledali su torbe fudbalera Urugvaja pred meč, a reakcija Manuela Ugartea postala je hit na mrežama.
DRAMA PRED MEČ
DRAMA PRED MEČ - POLICIJSKI PSI NJUŠKALI TORBE REPREZENTATIVACA! Svet bruji o reakciji zvezde Junajteda! (VIDEO)
Slušaj vest
Snimak reprezentativaca Urugvaja koji stoje u redu dok policajci sa psima detaljno pregledaju njihov prtljag pred utakmicu Svetskog prvenstva u SAD zapalio je društvene mreže.
Dok su psi njuškali torbe fudbalera, igrači su nemo posmatrali čitavu proceduru.
Ipak, najveću pažnju privukao je Manuel Ugarte. Vezista Mančester junajteda stajao je sa prekštenim rukama i izrazom lica koji je mnoge naveo da pomisle da mu se cela situacija nimalo nije dopala. Kamere su zabeležile njegov pogled ka policajcima i psima, a snimak je momentalno postao viralan.
Jedan kratak pogled i nekoliko sekundi snimka bili su dovoljni da vezista Urugvaja postane glavna tema među ljubiteljima fudbala, a njegov izraz lica i dalje izaziva brojne polemike na internetu.
SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ, Mundijal 2026 Foto: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši