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Snimak reprezentativaca Urugvaja koji stoje u redu dok policajci sa psima detaljno pregledaju njihov prtljag pred utakmicu Svetskog prvenstva u SAD zapalio je društvene mreže.

Dok su psi njuškali torbe fudbalera, igrači su nemo posmatrali čitavu proceduru.

Ipak, najveću pažnju privukao je Manuel Ugarte. Vezista Mančester junajteda stajao je sa prekštenim rukama i izrazom lica koji je mnoge naveo da pomisle da mu se cela situacija nimalo nije dopala. Kamere su zabeležile njegov pogled ka policajcima i psima, a snimak je momentalno postao viralan.

Jedan kratak pogled i nekoliko sekundi snimka bili su dovoljni da vezista Urugvaja postane glavna tema među ljubiteljima fudbala, a njegov izraz lica i dalje izaziva brojne polemike na internetu.

Podsetimo, Urugvaj je u prvom kolu Grupe H odigrao nerešeno sa Saudijskom Arabijom 1:1.

SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ, Mundijal 2026 Foto: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

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