Snimak reprezentativaca Urugvaja koji stoje u redu dok policajci sa psima detaljno pregledaju njihov prtljag pred utakmicu Svetskog prvenstva u SAD zapalio je društvene mreže.

Ipak, najveću pažnju privukao je Manuel Ugarte. Vezista Mančester junajteda stajao je sa prekštenim rukama i izrazom lica koji je mnoge naveo da pomisle da mu se cela situacija nimalo nije dopala. Kamere su zabeležile njegov pogled ka policajcima i psima, a snimak je momentalno postao viralan.