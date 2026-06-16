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Fudbaleri Irana startovali su na Svetskom prvenstvu remijem protiv Novog Zelanda.

Iran i Novi Zeland su odigrali nerešeno 2:2 u utakmici prvog kola Grupe G.

Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

 Meč u Los Anđelesu je možda i najbolji u dosadašnjem delu turnira, čime je bačena u drugi plan priča koja je prethodila utakmici, a ticala se ratnog sukoba Irana i Amerike.

Ispred stadiona se grupa iranske dijaspore okupila da protestuje protiv svoje reprezentacije, dok je na tribinama bilo i onih koji navijaju za Iran i onih koji smatraju da to nije njihova reprezentacija.

Zbog svih tih razloga čekao se stav fudbalera, odnosno kako će se ponašati tokom himne. Relativno skoro većina članica ženske fudbalske reprezentacije Irana bojkotovala je himnu svoje zemlje.

Međutim, za razliku od njih, fudbaleri su svi odreda stavili ruke na srce i time pokazali svoj stav.

Treba reći da je Kalifornija mesto gde je stacionirana najbrojnija iranska dijaspora. Većina Iranaca je tu pobegla tokom i nakon Islamske revolucije 1979. godine.

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