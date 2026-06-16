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Kapiten reprezentacije Francuske i jedna od najvećih zvezda Mundijala, Kilijan Mbape, privukao je ogromnu pažnju javnosti nakon iskrenog razgovora za francuski "Le Parisien".

U iskrenom i direktnom razgovoru, francuski superstar dotakao se tema koje nemaju mnogo veze sa fudbalom, ali su izazvale ogromnu pažnju javnosti širom sveta.

1/6 Vidi galeriju Mbape u dresu reprezentacije Francuske Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, YOAN VALAT/EPA, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Francuski superstar je jasno stavio do znanja da ga politička karijera uopšte ne zanima, iako se njegovo ime povremeno spominje u tom kontekstu.

"Ne planiram da postanem predsednik Francuske", poručio je Mbape, prekidajući sve spekulacije o njegovoj budućnosti van terena.

Međutim, ono što je posebno izazvalo reakcije jeste njegov karakterističan, pomalo šaljiv komentar koji je ubrzo obišao društvene mreže.

"Već me dovoljno mrze ovako", rekao je Mbappé uz osmeh, ostavljajući navijače i javnost u šoku zbog iskrenosti.

Dok se njegova izjava i dalje deli širom sveta, Francusku uskoro očekuje i početak Svetskog prvenstva, gde će upravo Mbape biti glavni adut "trikolora".

Francuzi u grupnoj fazi takmičenja igraju protiv selekcija Senegala, Iraka i Norveške. Prvi meč odigraće večeras od 21 čas protiv Senegala.

Svi pogledi biće uprti upravo u Mbapea, koji će kao kapiten predvoditi Francusku u pohodu na još jednu svetsku titulu.