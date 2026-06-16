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Prava drama potresa reprezentaciju Tunisa na Svetskom prvenstvu, nakon što je selektor Sabri Lamuši dobio otkaz već posle prvog kola grupne faze!

Šokantna odluka je doneta ekspresno nakon ubedljivog poraza od Švedske rezultatom 5:1, koji je u potpunosti uzdrmao ambicije afričke selekcije na turniru.

Sabri Lamuši Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP / Profimedia

Tunis je u meč ušao sa velikim očekivanjima, ali je umesto toga doživeo pravi debakl, što je odmah pokrenulo krizu u svlačionici i vrhu saveza.

Ubrzo nakon utakmice, čelnici saveza su, kako navode izvori bliski timu, stupili u kontakt sa francuskim stručnjakom Erveom Renarom, koji se trenutno uopšte nije nalazio u ekipi na početku turnira.

Erve Renar Foto: Damian Briggs/Speed Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako se ovaj posao ozvaniči, Tunis bi ušao u istoriju fudbala kao prva reprezentacija ikada koja je promenila selektora tokom samog Mundijala, što bi bio presedan bez premca na najvećoj svetskoj sceni.

U pojedinim izveštajima se navodi i da je već pripremljen plan da Renar hitno preuzme tim pre narednih utakmica protiv Japana i Holandije, kako bi pokušao da spasi plasman u nokaut fazu.

Dok u Tunisu vlada potpuni šok, ostaje da se vidi da li će savez formalno potvrditi promenu koja bi već sada mogla da uđe u istoriju Svetskih prvenstava.