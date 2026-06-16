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Liv Morgan, slavna američka profesionalna rvačica i glumica, našla se u centru pažnje tokom utakmice Svetskog prvenstva između Holandije i Japana.

1/9 Vidi galeriju Holandija - Japan, Mundijal 2026 Foto: Craig Mercer / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Tokom prenosa meča odigranog na "AT&T" stadionu u Dalasu, kamere su u nekoliko navrata prikazale popularnu WWE zvezdu na tribinama, što je odmah privuklo ogromnu pažnju gledalaca širom sveta.

Dok je meč bio u punom jeku, redatelj TV prenosa odlučio je da je prikaže u krupnom kadru na velikom video-bimu, a reakcije su usledile munjevitom brzinom. Posebno zanimljiv trenutak dogodio se u studiju japanske televizije, gde je bivši reprezentativac Japana i sadašnji stručni konsultant Keisuke Honda u jednom trenutku zbunjeno upitao:

"Ko je to?"

Njegov komentar ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, dok su navijači počeli da dele snimak i raspravljaju o pojavljivanju poznate WWE šampionke na fudbalskom spektaklu.

Liv Morgan je jedna od najvećih zvezda WWE organizacije, u kojoj se takmiči od 2014. godine, a trenutno nosi status svetske šampionke – što joj je treći šampionski mandat u karijeri.

Pored rvačke karijere, Morgan se pojavljuje i u filmskim i televizijskim projektima, zbog čega je čest gost holivudskih događaja i crvenih tepiha.

Sve to dodatno objašnjava zašto je njeno pojavljivanje na tribinama izazvalo toliku pažnju i zašto je Mundijal ponovo dobio viralni trenutak koji je prešao granice fudbala.