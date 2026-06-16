SAUDIJSKA HOBOTNICA BRANI SVE ŽIVO! Neviđena golmanska partija - svet ne veruje šta gleda na Mundijalu! (VIDEO)
Golman Saudijske ArabijeMohamed Al Ovajs bio je apsolutni junak svog tima u dramatičnom remiju protiv Urugvaja na Svetskom prvenstvu 1:1.
U utakmici punoj tenzije i prilika na obe strane, čuvar mreže Saudijske Arabije je nekoliko puta "spuštao rampu" pred urugvajskim napadom, posebno u trenucima kada je njegov tim bio pod konstantnim pritiskom.
Fantastični Al Ovajs imao je niz ključnih intervencija, uključujući i jednu spektakularnu odbranu nakon udarca glavom iz neposredne blizine, kojom je sačuvao svoj gol u najkritičnijem momentu meča. Meč je završio sa čak devet odbrana i bio je najzaslužniji što bod svoje reprezentacije.
Sa čak devet odbrana, Al Ovajs je nadmašio i sjajnog Vozinju, koji je protiv Španije upisao sedam odbrana. Zabeležio je jednu od najboljih golmanskih partija u istoriji Mundijala - ispred njega je samo Livaković sa 11 odbrana protiv Brazila u Kataru.
Saudijska Arabija ostaje u igri za prolazak dalje, dok se ime Al Ovajsa sve glasnije pominje među najboljim pojedincima grupne faze.
Pogledajte impresivnu statistiku golmana Saudijske Arabije: