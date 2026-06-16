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Golman Saudijske ArabijeMohamed Al Ovajs bio je apsolutni junak svog tima u dramatičnom remiju protiv Urugvaja na Svetskom prvenstvu 1:1.

1/11 Vidi galeriju SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ, Mundijal 2026 Foto: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

U utakmici punoj tenzije i prilika na obe strane, čuvar mreže Saudijske Arabije je nekoliko puta "spuštao rampu" pred urugvajskim napadom, posebno u trenucima kada je njegov tim bio pod konstantnim pritiskom.

Fantastični Al Ovajs imao je niz ključnih intervencija, uključujući i jednu spektakularnu odbranu nakon udarca glavom iz neposredne blizine, kojom je sačuvao svoj gol u najkritičnijem momentu meča. Meč je završio sa čak devet odbrana i bio je najzaslužniji što bod svoje reprezentacije.

Mohamed Al Ovajs Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Sa čak devet odbrana, Al Ovajs je nadmašio i sjajnog Vozinju, koji je protiv Španije upisao sedam odbrana. Zabeležio je jednu od najboljih golmanskih partija u istoriji Mundijala - ispred njega je samo Livaković sa 11 odbrana protiv Brazila u Kataru.

Saudijska Arabija ostaje u igri za prolazak dalje, dok se ime Al Ovajsa sve glasnije pominje među najboljim pojedincima grupne faze.

Pogledajte impresivnu statistiku golmana Saudijske Arabije: