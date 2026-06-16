Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Novog Zelanda odigrala je dramatičnih 2:2 protiv Irana u prvom kolu Grupe G na Svetskom prvenstvu, u meču punom preokreta i propuštenih prilika za istorijsku pobedu.

1/8 Vidi galeriju Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Selektor Daren Bejzli nije krio emocije posle utakmice, ističući da je zadovoljan izdanjem svog tima, ali i razočaran što nije došla prva pobeda na Mundijalima.

„Izuzetno sam ponosan na igrače i igru. Zaista smo bili dobri u posedu lopte, napravili smo mnogo šansi“, rekao je Bejzli posle meča, prenosi BBC.

„Razočarani smo jer nismo pobedili. Postigli smo dva dobra gola i boleće jer smo imali šansu da ispišemo istoriju. Ipak, veoma sam ponosan“, dodao je selektor.

U meču u Inglvudu, Novi Zeland je dva puta vodio, ali nije uspeo da sačuva prednost. Elajdža Džast bio je apsolutni junak svoje ekipe sa dva gola – u 7. i 54. minutu.

„Zaista je posebno. Imali smo mnogo ciljeva uoči turnira, a prvi je bio da se upišemo na tabelu. Jedan bod je u redu i ima mnogo pozitivnih stvari na kojima možemo da radimo“, rekao je Džast.

On je dodatno istakao koliko mu znači učinak na najvećoj sceni:

„Postići jedan gol je nešto o čemu nisam mogao ni da sanjam, a dva gola su jednostavno neverovatna“, poručio je dvostruki strelac.

Iran je do boda stigao golovima Ramin Rezaeiana i Mohamada Mohebija, pa je duel završen podelom bodova.

U drugom meču grupe Belgija i Egipat su takođe igrali nerešeno 1:1, pa sve četiri selekcije nakon prvog kola imaju po bod.

U narednom kolu Novi Zeland će igrati protiv Egipta, dok Iran čeka duel sa Belgijom, u grupi koja već na startu donosi potpuno otvorenu borbu za prolazak dalje.