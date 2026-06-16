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Peti dan Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi nam je doneo jedan neverovatan statistički podatak.

Bilo je potrebno da sačekamo poslednji sudijski zvižduk prethodnog dana, tačnije kraj poslednje utakmice zakazane za 15. jun.

Iran i Novi Zeland su priredili spektakl u Inglvudu, a njihova utakmica je završena rezultatom 2:2.

1/8 Vidi galeriju Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Bio je to četvrti remi u danu, što znači da su svi mečevi igrani u ponedeljak završene bez pobednika, a tako nešto se dogodilo samo jednom ranije.

U pitanju je Svetsko prvenstvo u Švedskoj 1958. godine, pa sada možemo da kažemo da smo imali istorijski momenat, a prilično neverovatno zvuči da se na ovako nešto čekalo 68 godina.

Zanimljivo je da su se oba ovakva dana dogodila 15. juna.

Svetsko prvenstvo 2026. godine, 15. jun: Španija - Zelenortska Ostrva 0:0

Belgija - Egipat 1:1

Saudijska Arabija - Urugvaj 1:1

Iran - Novi Zeland 2:2 Svetsko prvenstvo 1958. godine, 15. jun: Švedska - Vels 0:0

Jugoslavija - Paragvaj 3:3

Engleska - Austrija 2:2

Severna Irska - Nemačka 2:2

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