Prvi put posle tačno 68 godina, a ukupno drugi put se dogodio ovakav dan na Svetskom prvenstvu.
LUD PODATAK
OVO SE DOGODILO NA MUNDIJALU PRVI PUT POSLE 68 GODINA! Ovo je za rubriku da ne poveruješ - prošli put je Jugoslavija bila umešana!
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Peti dan Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi nam je doneo jedan neverovatan statistički podatak.
Bilo je potrebno da sačekamo poslednji sudijski zvižduk prethodnog dana, tačnije kraj poslednje utakmice zakazane za 15. jun.
Iran i Novi Zeland su priredili spektakl u Inglvudu, a njihova utakmica je završena rezultatom 2:2.
Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia
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Bio je to četvrti remi u danu, što znači da su svi mečevi igrani u ponedeljak završene bez pobednika, a tako nešto se dogodilo samo jednom ranije.
U pitanju je Svetsko prvenstvo u Švedskoj 1958. godine, pa sada možemo da kažemo da smo imali istorijski momenat, a prilično neverovatno zvuči da se na ovako nešto čekalo 68 godina.
Zanimljivo je da su se oba ovakva dana dogodila 15. juna.
Svetsko prvenstvo 2026. godine, 15. jun:
- Španija - Zelenortska Ostrva 0:0
- Belgija - Egipat 1:1
- Saudijska Arabija - Urugvaj 1:1
- Iran - Novi Zeland 2:2
Svetsko prvenstvo 1958. godine, 15. jun:
- Švedska - Vels 0:0
- Jugoslavija - Paragvaj 3:3
- Engleska - Austrija 2:2
- Severna Irska - Nemačka 2:2
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