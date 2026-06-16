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Fudbalska reprezentacija Irana odigrala je dramatičnih 2:2 protiv Novog Zelanda u prvom kolu Grupe G na Svetskom prvenstvu, a odmah nakon meča usledile su reakcije iz tabora iranske reprezentacije.

Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Selektor Amir Ghalenoei bio je iskren u oceni partije svog tima, ističući da Iran nije smeo da uđe loše u meč i da je morao da juri rezultat već od samog starta.

„Nismo dobro ušli u utakmicu i morali smo da jurimo rezultat. Ipak, pokazali smo mentalnu snagu i vratili se dva puta“, poručio je selektor Irana nakon meča.

On je posebno naglasio da je početak utakmice najveći problem njegove ekipe:

„Moramo da budemo koncentrisaniji od prvog minuta“, istakao je Ghalenoei, jasno aludirajući na greške u defanzivi koje su dovele do problema.

U iranskom stručnom štabu postoji i doza razočaranja jer je ekipa dva puta uspela da se vrati u meč, ali nije uspela da preokrene rezultat i upiše pobedu na startu turnira.

Ipak, nije sve tako crno – iz tabora Irana poručuju da je povratak u utakmicu pokazao karakter tima i da i dalje veruju u plasman iz grupe koja je posle prvog kola potpuno otvorena, jer sve reprezentacije imaju po bod.

Iran sada okreće fokus ka narednom kolu, gde će pokušati da popravi utisak i dođe do prve pobede na Mundijalu.

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