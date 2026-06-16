"TO NIJE SMELO DA SE DESI" Selektor Irana izašao pred kamere, pa progovorio bez zadrške!
Fudbalska reprezentacija Irana odigrala je dramatičnih 2:2 protiv Novog Zelanda u prvom kolu Grupe G na Svetskom prvenstvu, a odmah nakon meča usledile su reakcije iz tabora iranske reprezentacije.
Selektor Amir Ghalenoei bio je iskren u oceni partije svog tima, ističući da Iran nije smeo da uđe loše u meč i da je morao da juri rezultat već od samog starta.
„Nismo dobro ušli u utakmicu i morali smo da jurimo rezultat. Ipak, pokazali smo mentalnu snagu i vratili se dva puta“, poručio je selektor Irana nakon meča.
On je posebno naglasio da je početak utakmice najveći problem njegove ekipe:
„Moramo da budemo koncentrisaniji od prvog minuta“, istakao je Ghalenoei, jasno aludirajući na greške u defanzivi koje su dovele do problema.
U iranskom stručnom štabu postoji i doza razočaranja jer je ekipa dva puta uspela da se vrati u meč, ali nije uspela da preokrene rezultat i upiše pobedu na startu turnira.
Ipak, nije sve tako crno – iz tabora Irana poručuju da je povratak u utakmicu pokazao karakter tima i da i dalje veruju u plasman iz grupe koja je posle prvog kola potpuno otvorena, jer sve reprezentacije imaju po bod.
Iran sada okreće fokus ka narednom kolu, gde će pokušati da popravi utisak i dođe do prve pobede na Mundijalu.