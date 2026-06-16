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Selektor Urugvaja, iskusni argentinski stručnjak Marselo Bijelsa, izazvao je pažnju na turniru nakon što je odbio uobičajeno "poziranje" pred kamerama.

1/4 Vidi galeriju Selektor Urugvaja, iskusni stručnjak Marselo Bjelsa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Dok su svi učesnici Svetskog prvenstva stajali nasmejani i okrenuti ka objektivima, on je ostao po strani, spuštenog pogleda, bez želje da učestvuje u protokolarnoj ceremoniji.

Kako prenose strani mediji, on već duže vreme otvoreno kritikuje savremeni fudbal i sve veći uticaj marketinga, društvenih mreža i "šou programa" oko igre, smatrajući da su treneri i igrači pretvoreni u promotere.

Zbog takvog stava, navodno je izbegao i snimanje uobičajenih FIFA kadrova pred meč, što je dodatno skrenulo pažnju na njegov “tihi protest” protiv organizacije i koncepta turnira.

Kasnije je, u svom prepoznatljivom stilu, poručio da ne vidi potrebu da objašnjava svaku svoju gestikulaciju i da ne prihvata ulogu "modela" u fudbalskom spektaklu.

Iako je njegov potez izazvao buru komentara, deo javnosti ga vidi kao doslednost čoveka koji godinama ostaje veran svom stavu o fudbalu bez šminke i marketinga.