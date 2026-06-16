NEĆE DA GLUMI MANEKENA NA MUNDIJALU! Čuveni trener spustio glavu pred kamerama i izazvao haos – FIFA besna!
Selektor Urugvaja, iskusni argentinski stručnjak Marselo Bijelsa, izazvao je pažnju na turniru nakon što je odbio uobičajeno "poziranje" pred kamerama.
Dok su svi učesnici Svetskog prvenstva stajali nasmejani i okrenuti ka objektivima, on je ostao po strani, spuštenog pogleda, bez želje da učestvuje u protokolarnoj ceremoniji.
Kako prenose strani mediji, on već duže vreme otvoreno kritikuje savremeni fudbal i sve veći uticaj marketinga, društvenih mreža i "šou programa" oko igre, smatrajući da su treneri i igrači pretvoreni u promotere.
Zbog takvog stava, navodno je izbegao i snimanje uobičajenih FIFA kadrova pred meč, što je dodatno skrenulo pažnju na njegov “tihi protest” protiv organizacije i koncepta turnira.
Kasnije je, u svom prepoznatljivom stilu, poručio da ne vidi potrebu da objašnjava svaku svoju gestikulaciju i da ne prihvata ulogu "modela" u fudbalskom spektaklu.
Iako je njegov potez izazvao buru komentara, deo javnosti ga vidi kao doslednost čoveka koji godinama ostaje veran svom stavu o fudbalu bez šminke i marketinga.