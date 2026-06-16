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Navijač fudbalske reprezentacije Kolumbije je, sa suprugom, poveo sina na aerodrome kako bi se pozdravio sa njim pred odlazak na Svetsko prvenstvo.

Međutim, usledilo je pravo iznenađenje za mladog zaljubljenika u fudbal pošto je, nakon što je mahnuo ocu, čuo da će i on putovati da gleda utakmice Mundijala i navija za Kolumbiju.

Malo je reći da je dečak bio šokiran, u trenutku kada je shvatio šta su mu roditelji priredili je počeo da plače, a zatim je dobio ranac sa spremljenom opremom za navijanje.

Pogledajte kako je izgledao ovaj emotivan trenutak:

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