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Jedan navijač je izazvao puno pažnje načinom na koji je pružio podršku svom timu na utakmici protiv Kanade.

Ovaj meč je završen rezultatom 1:1, a ukoliko su ga poslušali fudbaleri, navijač je imao veliku ulogu kod vodećeg gola Bosne i Hercegovine.

1/10 Vidi galeriju Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na snimku koji se pojavio na drušvrenim mrežama gde je skupio veliki broj pregleda, "sviđanja" i komentara, čuje se kako navijač dobacuje Ivanu Bašiću pred izvođenje kornera.

"Ivane, na prvu! Ivane, na prvu! Na prvu, Ivane!", vikao je navijač.

Lopta je zaista išla "na prvu", odakle ju je Sead Kolašinac prosledio dalje ka Jovi Lukiću, a on je bio strelac pogotka za Bosnu i Hercegovinu.

Usledilo je veliko slavlje gostujućih navijača.

"Daaa! Daaa! Daaa! Daaa! Ajmooo!", vikao je čovek koji je "pomogao" svojim igračima savetom.

Na njegovu žalost, Kanada je uspela da izjednači u 78. minutu, ali bod na otvaranju Mundijala nikako nije loš.

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