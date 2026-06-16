Slušaj vest

Jedan navijač je izazvao puno pažnje načinom na koji je pružio podršku svom timu na utakmici protiv Kanade.

Ovaj meč je završen rezultatom 1:1, a ukoliko su ga poslušali fudbaleri, navijač je imao veliku ulogu kod vodećeg gola Bosne i Hercegovine.

Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na snimku koji se pojavio na drušvrenim mrežama gde je skupio veliki broj pregleda, "sviđanja" i komentara, čuje se kako navijač dobacuje Ivanu Bašiću pred izvođenje kornera.

"Ivane, na prvu! Ivane, na prvu! Na prvu, Ivane!", vikao je navijač.

Lopta je zaista išla "na prvu", odakle ju je Sead Kolašinac prosledio dalje ka Jovi Lukiću, a on je bio strelac pogotka za Bosnu i Hercegovinu.

Usledilo je veliko slavlje gostujućih navijača.

"Daaa! Daaa! Daaa! Daaa! Ajmooo!", vikao je čovek koji je "pomogao" svojim igračima savetom.

Na njegovu žalost, Kanada je uspela da izjednači u 78. minutu, ali bod na otvaranju Mundijala nikako nije loš.

Ne propustiteFIFA WC 2026OD TOTALNOG ANONIMUSA DO PLANETARNE ZVEZDE! Vozinja preko noći postao globalna senzacija - Instagram eksplodirao, brojke nestvarne
Vozinja, Mundijal 2026
FIFA WC 2026SIN ISPRAĆAO OCA NA MUNDIJAL, PA ČUO NEŠTO ZBOG ČEGA JE U TRENUTKU ZAPLAKAO! Ovo može samo fudbal! Pogledajte emotivne scene sa aerodroma
Navijači Kolumbije
FIFA WC 2026NEĆE DA GLUMI MANEKENA NA MUNDIJALU! Čuveni trener spustio glavu pred kamerama i izazvao haos – FIFA besna!
Marselo Bjelsa
FIFA WC 2026"TO NIJE SMELO DA SE DESI" Selektor Irana izašao pred kamere, pa progovorio bez zadrške!
Amir Ghalenoei

Bonus video:

00:19
Slavlje fudbalera Bosne i Hercegovine Izvor: Irena Klein slike