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Fudbaler IranaMohamad Mohebi našao se u centru pažnje nakon što je proslava njegovog gola na meču protiv Novog Zelanda izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Slavlje fudbalera Irana posle gola! Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

On je nakon pogotka napravio gest koji je deo publike protumačio kao "pucanje po tribinama" (finger-gun), što je izuzetno problematično pošto su Iran i SAD zvanično u ratu.

I dok jedni tvrde da je reč o običnoj, spontanoj proslavi gola, drugi na mrežama tvrde da je gest imao dublju poruku i političku konotaciju.

Zbog svega, scena je munjevito postala viralna, a komentari su se podelili - od onih koji brane igrača, do onih koji u njegovom potezu vide provokaciju.

Zvanične fudbalske organizacije se za sada nisu oglašavale, a ceo slučaj ostaje na nivou tumačenja i internet debate.