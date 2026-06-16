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Selektor fudbalske reprezentacije IranaAmir Galenoi rekao je danas da je njegovoj ekipi naređeno da napusti Sjedinjene Američke Države i vrati se u svoju bazu u Meksiku samo nekoliko sati posle utakmice protiv Novog Zelanda.

Fudbaleri Irana i Novog Zelanda odigrali su danas u Inglvudu nerešeno 2:2, u utakmici prvog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu. Galenoi nije rekao ko je naredio Irancima da odu ranije nego što je planirano. Reprezentacija Irana je očekivala da će provesti noć u Kaliforniji kako bi se oporavila od utakmice, ali im je posle meča rečeno da svi moraju odmah da se ukrcaju u avion za put od oko 225 kilometara nazad do Tihuane.

"Nisu nam čak dali vremena ni da se oporavimo. Posle utakmice su nam rekli: 'Morate odmah da krenete'. Veoma je važno da imamo vremena za oporavak, ali od nas su tražili da se ukrcamo u avion i vratimo se u naš kamp u Tihuani i to nas zaista uznemirava", rekao je Galenoi.

Amir Ghalenoei Foto: Julian Medina, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Sve vezano za Svetsko prvenstvo je pod velikom tenzijom za ovu selekciju otkako su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana 28. februara. Iran je na kraju odlučio da učestvuje na turniru čak i nakon što je Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) odbila njegov zahtev da se tri utakmice grupne faze premeste van teritorije SAD.

Kapiten Irana Mehdi Taremi je rekao da je tim izdržao pet sati putnih i bezbednosnih provera tokom putovanja od Tihuane do Los Anđelesa.

"Iskreno, ne znamo zašto nas vraćaju. Mislim da je to veoma čudno. Izgleda da drugi planiraju umesto nas. Odluke se donose negde drugde. Trebalo je da dođemo dve noći pre utakmice i da ostanemo večeras da se oporavimo i vratimo sutra u vreme ručka", rekao je Galenoi.

"Mislim da je naš tim možda i najviše ugnjetavan na ovom Svetskom prvenstvu", dodao je on.

1/8 Vidi galeriju Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Galenoi je naveo i da je nekoliko igrača dobilo grčeve tokom utakmice, a to je pripisao nedostatku vremena za pripremu izazvanog birokratskim i diplomatskim preprekama koje ima Iran.

Galenoi i Taremi su osudili i to što u timu nije bilo važnih članova, kojima su SAD odbile vize, što je otežalo i tako teške pripreme za turnir.

"Moramo odmah da napustimo Los Anđeles i to nije dobro za nas. Mislim da Fifa mora da nam pomogne više oko ovoga... Ovo je katastrofa za nas", rekao je Taremi oko sat vremena posle utakmice.

Dok se nekoliko stotina iranskih demonstranata okupilo ispred stadiona, mašući zastavama iz perioda pre revolucije i pozivajući na promene u Teheranu, drugi su sa tribina podržavali ekipu.

"Bila je neverovatna atmosfera svih 90 minuta. Bilo nam je kao kod kuće", rekao je Taremi.

Mehdi Taremi Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Iran će narednu utakmicu grupne faze protiv Belgije igrati takođe u Inglvudu, dok će sledeće nedelje snage sa Egiptom odmeriti u Sijetlu.

Sva četiri tima Grupe G imaju po bod posle prvog kola.