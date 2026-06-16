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Nakon debakla na otvaranju Svetskog prvenstva i poraza od Švedske rezultatom 5:1, brojni relevantni svetski mediji su preneli informaciju da je Sabri Lamuši smenjen i da će Tunis bez njega nastaviti učešće na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Brzo je stigao ozbiljan preokret i vest da je Tunis povukao svoju odluku i da će Lamuši ostati selektor.

1/4 Vidi galeriju Matijas Svanberg proslavlja gol na meču Švedska - Tunis Foto: Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia, JOEL MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, Fudbalski savez Tunisa se oglasio i stavio tačku na spekulacije.

Lamuši je definitivno smenjen, a na preostalim utakmicama protiv Japana i Holandija, kao i u potencijalnim mečevima nokaut faze voditi Erve Renar, još jedan Francuz.

"Tuniski fudbalski savez objavljuje imenovanje Ervea Renara za selektora reprezentacije do kraja Svetskog prvenstva 2026. godine. On će početi sa obavljanjem dužnosti večeras, uz iste finansijske beneficije. Sporazum takođe predviđa da će pregovori početi nakon Svetskog prvenstva kako bi se uspostavilo dugoročno partnerstvo zasnovano na specifičnim sportskim ciljevima. Konferencija za novinare za novog selektora biće održana pola sata pre početka treninga", naveo je FS Tunisa.

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