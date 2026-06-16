Slušaj vest

Veliki skandal potresa brazilski fudbal usred Svetskog prvenstva!

Poznati brazilski novinar Leo Dijas izazvao je pravu buru nakon gostovanja u emisiji legendarnog Neta, gde je izneo eksplozivne optužbe na račun predsednika Brazilskog fudbalskog saveza Samira Šauda.

1/5 Vidi galeriju Predsednik Fudbalskog saveza Brazila - Samir Šaud Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, AGIF / Sipa USA / Profimedia

Prema njegovim tvrdnjama, prvi čovek brazilskog fudbala navodno je tokom Mundijala organizovao putovanja za suprugu i ženu sa kojom je, kako tvrdi novinar, u vanbračnoj vezi. Leo Dijas je otišao i korak dalje, navodeći da poseduje dokumentaciju o troškovima i rezervacijama koje bi mogle da izazovu ozbiljne posledice.

Priča je u rekordnom roku postala glavna tema brazilskih medija i društvenih mreža. Pojedini portali preneli su navode da je jedna žena boravila u Meksiku, dok je druga navodno bila smeštena u Njujorku tokom prvenstva.

Međutim, usledio je i odgovor Brazilskog fudbalskog saveza. Savez je kategorično odbacio optužbe i saopštio da su sva sredstva korišćena isključivo za službene aktivnosti, uz poruku da privatne troškove funkcioneri plaćaju sami.

Ipak, to nije zaustavilo lavinu komentara. Skandal je postao jedna od glavnih tema u Brazilu, a javnost sada čeka da vidi da li će se pojaviti dokazi koje je Leo Dijas najavio.

Za sada, slučaj ostaje na nivou ozbiljnih optužbi i demantija, ali je već uspeo da baci senku na dešavanja na Svetskom prvenstvu i izazove ogromnu pažnju javnosti.