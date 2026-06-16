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Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni izjavio je, uoči prve utakmice branioca titule na Svetskom prvenstvu, da ceo svet čeka da vidi Lionela Mesija na terenu.

"Ne samo Argentinci, već svi, cela planeta, žele da ga vide kako igra. Svi žele da ga vide na terenu, jer on ima uticaj ne samo na navijače Argentine već i na pristalice širom sveta", rekao je Skaloni.

1/5 Vidi galeriju Prva zvezda Argentine - Lionel Mesi Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia

Ti navijači će verovatno imati poslednju priliku da vide Mesija u svetlo-plavom dresu na Svetskom prvenstvu koje za tu selekciju počinje naredne noći utakmicom protiv Alžira u Kanzas Sitiju.

Mesi se borio sa manjom povredom uoči Svetskog prvenstva, ali je izgledao opušteno u retkih prilikama koje su novinari uspeli da vide na treninzima. U poslednjoj utakmici pred Mundijal, prošle nedelje protiv Islanda, ušao je u igru u drugom poluvremenu, postigao gol iz penala i odigrao 20 minuta bez ikakvih problema.

Dakle, osim ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, Mesi, koji još nije davao izjave otkako se tim okupio pre oko dve nedelje, odigraće svoju 200. utakmicu za reprezentaciju.

"On je uvek bio tu i neophodan nam je. Tako će i ostati", rekao je Skaloni.