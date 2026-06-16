Dobili smo i prvu tuču navijača na Svetskom prvenstvu i to kakvu...
SUKOB
MASOVNA I ŽESTOKA TUČA NAVIJAČA NA TAJMS SKVERU! Jezivi snimci okršaja iz Njujorka uoči utakmice svetskog šampiona!
Slušaj vest
Uoči utakmice Argentine i Alžira u okviru prvog kola Svetskog prvenstva došo je do žestokog fizičkog okršaja navijača ove dve reprezentacije u Njujorku.
Scene zabeležene na Tajms Skveru su jezive i uznemirujuće, a na samom mestu na kojem je izbio sukob mogu da se vide žena i deca.
Nije poznato zbog čega je tačno došlo do guranja, pesničenja i šutiranja, a po snimcima može da se vidi da je na čuvenom trgu bio prisutan veliki broj navijača iz obe zemlje.
Argentina i Alžir će u Kanzas sitiju prvu utakmicu u grupi J igrati u tri sata posle ponoći po vremenu u Srbiji. Lionel Mesi i njegovi saigrači će tada krenuti u pohod ka odbrani titule prvaka sveta.
Pogledajte snimke masovne tuče navijača u Njujorku:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši