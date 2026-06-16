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Uoči utakmice Argentine i Alžira u okviru prvog kola Svetskog prvenstva došo je do žestokog fizičkog okršaja navijača ove dve reprezentacije u Njujorku.

Scene zabeležene na Tajms Skveru su jezive i uznemirujuće, a na samom mestu na kojem je izbio sukob mogu da se vide žena i deca.

Nije poznato zbog čega je tačno došlo do guranja, pesničenja i šutiranja, a po snimcima može da se vidi da je na čuvenom trgu bio prisutan veliki broj navijača iz obe zemlje.

Argentina i Alžir će u Kanzas sitiju prvu utakmicu u grupi J igrati u tri sata posle ponoći po vremenu u Srbiji. Lionel Mesi i njegovi saigrači će tada krenuti u pohod ka odbrani titule prvaka sveta.

Pogledajte snimke masovne tuče navijača u Njujorku:

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Doček Fubalera argentina  Izvor: Anadolia/Martin Cossarini