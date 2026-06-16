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Utakmicu između Irana i Novog Zelanda (2:2) na Svetskom prvenstvu u Los Anđelesu obeležio je emotivan detalj sa tribina koji nije imao veze sa fudbalom.

Iranski navijači razvili su transparent posvećen sećanju na 168 dece za koju vlasti u Teheranu tvrde da su stradala u američkom vazdušnom napadu na osnovnu školu u gradu Minab na jugu zemlje. Transparent je bio istaknut na tribinama stadiona tokom susreta prvog kola Mundijala, a poruka je privukla veliku pažnju prisutnih i svetske javnosti.

Iranski zvaničnici su i pre početka prvenstva najavili da će reprezentacija nastupati pod sloganom „Minab 168“, želeći da na najvećoj fudbalskoj smotri oda počast nastradalima.

Prvi čovek FS Irana Mahdi Tadž ranije je poručio da nacionalni tim na Mundijal ne dolazi samo sa sportskim ambicijama, već i sa željom da pošalje poruku sećanja i zajedništva.

1/8 Vidi galeriju Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Dodatnu pažnju izazvao je i promotivni video koji je Iran objavio uoči prve utakmice na turniru. U snimku, napravljenom uz pomoć veštačke inteligencije, reprezentativci Irana prikazani su zajedno sa decom stradalom u Minabu. Fudbaleri su predstavljeni kao Lego figurice koje drže decu za ruke dok zajedno izlaze na teren pred meč Svetskog prvenstva.

1/4 Vidi galeriju Doček reprezentaciji Irana u SAD Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei uz objavljeni video poručio je:

- Iran, sa svim svojim ranama, i dalje stoji uspravno, a njegova deca, sa širokim grudima i nepokolebljivom odlučnošću, spremna su da se takmiče na svetskoj sceni.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Tako je prvi nastup Irana na Mundijalu, pored dešavanja na terenu, obeležila i snažna poruka sa tribina koja je izazvala brojne reakcije širom sveta.