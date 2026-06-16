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Zlatan Ibrahimović je tokom karijere navikao fudbalski svet na samouverene izjave, kontroverzne komentare i ego koji je postao njegov zaštitni znak.

Međutim, kada je legendarni Šveđanin seo na poligraf i odgovarao na škakljiva pitanja o sebi, rivalima, Pepu Gvardioli, bakšišu, pa čak i sopstvenoj lepoti, dobili smo možda i najiskrenijeg Zlatana do sada.

Detektor laži nije imao milosti prema nekadašnjem napadaču Milana, Barselone, Intera i Mančester junajteda, pa su neke njegove tvrdnje potvrđene kao istinite, dok su druge razotkrile potpuno drugačiju stranu njegove ličnosti. Posebno su pažnju privukli odgovori o Erlingu Holandu, Hariju Kejnu, Tjeriju Anriju, ali i priznanje vezano za Pepa Gvardiolu koje će mnoge iznenaditi.

Zanimljivo, Ibra je tražio da na poligrafu ne budu pitanja od njegovoj supruzi Heleni Seger.

1/4 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Da li veruješ da si najzgodniji igrač koji je ikada igrao na Svetskom prvenstvu?

"Da" (laž)

Da li si guglao svoje ime u prethodnih nedelju dana?

"Ne" (istina)

Erling Holand drži rekord po broju datih golova u Premijer ligi, da li veruješ da si bolji fudbaler od njega?

"Da" (istina)

Hari Kejn je kapiten Engleske i najbolji strelac, da li veruješ da si bolji fudbaler od njega?

"Da" (istina)

Tjeri Anri je jedan od najboljih igrača u istoriji Premijer lige i trenutno zajedno radite kao analitičari, da li veruješ da si bolji igrač od njega?

"Da" (istina)

Sada radiš kao analitičar sa Tjerijem Anrijem, Rebekom Lou i Aleksijem Lalasom, da li bi panel od četiri Zlatana bio bolji?

"Da" (istina)

Kada izveštavaš sa Svetskog prvenstva u studiju, da li poštuješ mišljenje svih ostalih analitičara sa kojima radiš?

"Da" (laž)

2010. godine imao si svađu sa Pepom Gvardiolom, rekao si javno da si mu oprostio, da li je to istina?

"Ne" (istina)

Zlatane, da li je tvoj veliki ego i samopouzdanje samo maska da bi mogao da sakriješ nesigurnosti i ranjivost zbog koje smo svi ljudska bića?

"Ne" (laž)

Kada si u Americi da li daješ bakšiš od 20 odsto

"Ne" (istna)

Da li si uživao dok si igrao u MLS-u?

"Da" (istina)

Poslednje pitanje, da li misliš da ti je ispod časti što si u emisiji sa mnom, sa Džejmsom Kordenom?

"Da" (istina).

1/7 Vidi galeriju Zlatan i Helena Foto: BabiradPicture / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Dakle, zanimljivo krajnje. Ibra nema tako visoko mišljenje o sebi kakvo predstavlja svetu, zatim radi se o nesigurnoj osobi koja je ranjiva kao i svako drugi i na kraju - ne poštuje previše šta misle njegove kolege. Genijalno, kao i uvek od Zlatana.