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Uh, veliki problem za Albion.

Engleska bi mogla da doživi ozbiljan udarac pred početak Svetskog prvenstva, pošto je defanzivac Tino Livramento na korak od povlačenja iz reprezentacije zbog povrede.

Kako prenosi britanski Telegraf, bek Njukasl Junajteda je zadobio povredu zadnje lože, zbog koje će gotovo sigurno propustiti turnir.

1/5 Vidi galeriju Tino Livramento Foto: Chris Urso/Tampa Bay Times/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor Engleske Tomas Tuhel već razmatra zamenu, a kao glavni kandidat pominje se defanzivac Čelsija - Trevoh Čaloba.

FIFA pravila dozvoljavaju reprezentacijama da zamene povređenog igrača do 24 sata pre prve utakmice na Svetskom prvenstvu, pa Tuhel još ima vremena da donese konačnu odluku.

Ukoliko se prognoze obistine, Livramento će propustiti najveće takmičenje u karijeri, dok bi Čaloba mogao da dobije priliku da se nađe u konačnom sastavu Engleske za Mundijal.