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Prvog dana Mundijala u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine dogodila se jedna od najvećih senzacija u istoriji fudbala.

Reprezentacija Senegala, debitant na najvećoj svetskoj smotri fudbala, pobedila je moćnu Francusku rezultatom 1:0 i tako šokirala planetu.

1/5 Vidi galeriju Mundijal Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuska je u Aziju stigla kao aktuelni svetski prvak i evropski šampion. U sastavu su bili brojni asovi poput Zinedina Zidana, Tijerija Anrija, Davida Trezegea, Patrika Vijere i Marsela Desaija, a malo ko je verovao da Senegal može da pruži ozbiljniji otpor.

Međutim, afrička selekcija od samog početka pokazala je da nema nameru da bude samo učesnik. Senegalci su igrali hrabro, agresivno i disciplinovano, dok su Francuzi delovali bezidejno i sporo.

Ključni trenutak dogodio se u 30. minutu kada je Papa Buba Diop iskoristio veliku gužvu u kaznenom prostoru Francuske i poslao loptu u mrežu za 1:0. Usledilo je spektakularno slavlje koje je postalo jedan od najprepoznatljivijih trenutaka Mundijala 2002.

U nastavku utakmice Francuska je pokušavala da stigne do izjednačenja, ali je Senegal odoleo svim napadima. Sjajna odbrana i velika požrtvovanost doneli su istorijsku pobedu afričkom timu.

Posebnu težinu ovom trijumfu daje činjenica da su mnogi reprezentativci Senegala nastupali u francuskim klubovima. Zbog toga je poraz bio još bolniji za Francuze, koji su važili za apsolutne favorite.

Ovaj šok na otvaranju bio je uvod u potpuni krah Francuske. Branilac titule kasnije je odigrao bez golova protiv Urugvaja, izgubio od Danske i završio takmičenje već u grupnoj fazi, bez postignutog gola na celom turniru.

1/5 Vidi galeriju Reprezentacija Senegala na Afričkom Kupu nacija Foto: Ulrik Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Vincent KAMTO / imago sportfotodienst / Profimedia

S druge strane, Senegal je nastavio svoje bajkovito putovanje. Lavovi Terange stigli su sve do četvrtfinala, gde su nakon produžetaka eliminisani od Turske, ali su zauvek ostali upamćeni kao najveće iznenađenje Mundijala 2002.

Danas, više od dve decenije kasnije, pobeda Senegala nad Francuskom i dalje se smatra jednom od najvećih senzacija u istoriji Mundijala i simbolom dana kada je autsajder srušio fudbalsku imperiju.

Sada nas čeka novi okršaj Francuske i Senegala (21.00 po našem vremenu), 24 godine kasnije, u prvom kolu ovogodišnjeg Mundijala.

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