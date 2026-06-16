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Mirbelis Pineda, fitnes zaljubljenica i digitalna kreatorka koju na društvenim mrežama prate milioni pod imenom Ešli Karolina, ukrala je šou na otvaranju Svetskog prvenstva u fudbalu.

Atraktivna brineta, koja često napominje da ima meksičke i venecuelanske korene, došla je na stadion kako bi pružila podršku selekciji Meksika u meču sa Južnom Afrikom.

Mirbelis Pineda Foto: Screenshot / Instagram

Međutim, prisutni na tribinama su očigledno bili više fokusirani na njen izgled nego na sam fudbal.

Ešli, koja uspešno gradi karijeru i u industriji za odrasle, privukla je sve poglede pojavivši se u belom meksičkom dresu koji je isticao njen dekolte, dok je u donjem delu nosila tesan crni bodi koji je stavio u prvi plan njenu zategnutu i izvajanu liniju.

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