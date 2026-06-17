Fudbaler Real Madrida, Antonio Ridiger, potpisao je novi ugovor do 30. juna 2027. godine, dok igra za reprezentaciju Nemačke na Mundijalu.
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U JEKU MUNDIJALA! Zvezda Nemačke selekcije potpisala za Real Madrid!
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Fudbaler Real Madrida i reprezentativac Nemačke Antonio Ridiger produžio je ugovor sa madridskim klubom do 30. juna 2027. godine.
Detalji ugovora nisu saopšteni. Španski mediji navode da je nemački fudbaler posle nekoliko meseci pregovora odlučio da produži saradnju sa Realom, koji je nedavno preuzeo portugalski trener Žoze Murinjo.
Ridiger u dresu Real Madrida Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia
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Ridiger (33) je član Reala od 2022. godine, a za madridski klub je odigrao 182 utakmice i postigao je osam golova. Sa Realom je osvojio osam trofeja.
On se trenutno nalazi sa reprezentacijom Nemačke na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.
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