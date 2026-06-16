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Iranskom reprezentativcu Mehdiju Torabiju zabranjen je povratak u Sjedinjene Američke Države, gde bi njegova selekcija trebalo da odigra preostala dva meča u grupnoj fazi. Podsetimo, Iran je na otvaranju prvenstva osvojio bod protiv Novog Zelanda odigravši 2:2.

Ovaj nacionalni tim od samog početka Svetskog prvenstva ima velikih problema sa rigoroznim propisima zemlje domaćina. Zbog toga su Iranci bazu morali da smeste u Meksiku, odakle putuju na svaku utakmicu.

1/8 Vidi galeriju Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Surova politika američkih vlasti prema iranskoj delegaciji najteže je pogodila upravo Torabija, koji će po svemu sudeći propustiti ostatak šampionata. Za razliku od saigrača, on je dobio vizu za samo jedan ulazak u SAD, što je i iskoristio za utakmicu sa Novim Zelandom.

Čelnici iranskog saveza ulažu maksimalne napore kako bi Torabiju obezbedili novu dozvolu za ulazak u Ameriku, ali je ishod potpuno neizvestan kako turnir odmiče.