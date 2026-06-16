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Iskusni golman reprezentacije NemačkeManuel Nojer našao se u centru pažnje nakon ubedljive pobede svoje reprezentacije nad Kurasaom (7:1) u prvom kolu grupne faze Mundijala, ali ne zbog odbrana ili rezultata, već zbog kršenja FIFA pravila o opremi.

Pažljivim pratiocima fudbala nije promaklo da je čuvar mreže Pancera tokom utakmice nastupio sa odsečenim rukavima na golmanskom dresu. Prema važećim FIFA propisima, fudbalerima je dozvoljeno da koriste isključivo originalnu opremu, bez naknadnih izmena poput sečenja ili prekrajanja.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Međutim, to nije bio jedini sporni detalj. Ispod zelenog golmanskog dresa, Nojer je nosio belu podmajicu, čime je prekršio još jedno jasno definisano pravilo. FIFA propisi nalažu da podmajica mora biti iste ili dominantne boje kao dres koji se nosi preko nje, što u ovom slučaju nije bio slučaj.

Uobičajena procedura u ovakvim situacijama podrazumeva da sudija upozori igrača i naloži mu da napusti teren dok ne uskladi opremu sa pravilima. Ipak, tokom meča između Nemačke i Kurasaa to se nije dogodilo.

Zbog toga su se među navijačima i fudbalskim analitičarima pojavila brojna pitanja. Mnogi se pitaju kako su dva očigledna prekršaja prošla nezapaženo kod sudijske ekipe i delegata utakmice, posebno imajući u vidu stroga pravila koja FIFA primenjuje na najvećem fudbalskom takmičenju na svetu.

Za sada nije poznato zbog čega Nojer nije upozoren niti je bio primoran da promeni opremu, pa je ovaj slučaj postao jedna od zanimljivijih tema iza kulisa ovogodišnjeg Mundijala.

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