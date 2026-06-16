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Mundijal u Kataru 2022. godine ostaće upamćen po brojnim uzbuđenjima na terenu, ali i po jednoj od najtužnijih priča u istoriji svetskih prvenstava.

Američki sportski novinar Grant Vol preminuo je tokom četvrtfinalne utakmice između Argentine i Holandije, koju je pratio sa novinarske tribine stadiona Lusail.

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Prema svedočenjima kolega, Vol se iznenada srušio tokom produžetaka meča. Medicinske ekipe odmah su reagovale i više od pola sata pokušavale da ga reanimiraju na stadionu, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu u Dohi. Nažalost, lekari nisu uspeli da mu spasu život.

Vest o njegovoj smrti munjevito se proširila svetom i izazvala šok među novinarima, fudbalerima i navijačima. Vol je važio za jednog od najpoznatijih i najuglednijih sportskih novinara u Sjedinjenim Američkim Državama, a tokom karijere izveštavao je sa brojnih velikih takmičenja, uključujući osam Mundijala.

Nekoliko dana pre tragedije žalio se na zdravstvene probleme, navodeći da se bori sa bronhitisom i oseća pritisak u grudima. Njegova iznenadna smrt izazvala je brojne spekulacije, posebno zbog činjenice da je tokom turnira dospeo u centar pažnje nakon što je kratko zadržan zbog nošenja majice u bojama duge na jednom od mečeva.

Ipak, nakon obdukcije sprovedene u Njujorku, utvrđeno je da je uzrok smrti pucanje aneurizme aorte, ozbiljnog i često neotkrivenog zdravstvenog stanja koje može dovesti do iznenadne smrti. Njegova supruga, doktorka Selin Gonder, saopštila je da nije bilo nikakvih naznaka nasilja ili sumnjivih okolnosti.

Smrt Granta Vola ostala je jedna od najpotresnijih priča u istoriji Mundijala i podsetnik da se životne tragedije ponekad događaju i na najvećim sportskim pozornicama sveta.

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