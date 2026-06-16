NEZAPAMĆENI SKANDAL NA MUNDIJALU! Komentator nije znao ko igra, ovakvu grešku u TV prenosu nikada niste videli - sada je BRUTALNO KAŽNJEN!
Mundijal 2026. godine obeležio je nesvakidašnji gaf u televizijskom prenosu, kada je jedan od komentatora napravio kardinalan propust na samom startu utakmice.
Naime, skusni turski komentator Murat Ekrem Čimen, dugogodišnji član sportske redakcije TRT-a, u uvodnim trenucima meča potpuno je zamenio selekcije Irana i Novog Zelanda, napravivši pometnju u programu uživo.
On je skoro četiri minuta igračima Novog Zelanda pripisivao iranska imena i obrnuto, što je momentalno zbunilo i ljude u režiji i publiku kraj malih ekrana.
Video-snimak ovog nespretnog komentarisanja ekspresno je preplavio društvene mreže, gde se našao na meti oštrih kritika javnosti.
Čelnici televizije TRT brzo su povukli potez, uputili su zvanično izvinjenje gledaocima i saopštili da je Čimen suspendovan do kraja Svetskog prvenstva.