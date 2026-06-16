Slušaj vest

Planetarni šampionat koji je pre pet dana startovao u SAD, Meksiku i Kanadi već je poprimio istorijske obrise.

Iako je deo fudbalskih stručnjaka tvrdio, a neki to čine i danas, da proširenje formata donosi manji kvalitet, uvodnih 16 mečeva ih je demantovalo. Viđeno je čak osam remija, a za najveću senzaciju pobrinula su se Zelenortska Ostrva koja su uzela bod moćnoj Španiji.

Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovo je prvi put u istoriji mundijala da je tačno polovina utakmica u prva dva kulinarska kruga završena bez pobednika, što jasno pokazuje da na turniru, bar u ovoj fazi, vlada potpuna rezultatska ujednačenost.

Mečevi koji su završeni nerešenim ishodom su sledeći:

Kanada - Bosna i Hercegovina 1:1

Katar - Švajcarska 1:1

Brazil - Maroko 1:1

Holandija - Japan 2:2

Španija - Zelenortska ostrva 0:0

Egipat - Belgija 1:1

Saudijska Arabija - Urugvaj 1:1

Iran - Novi Zeland 2:2

Ne propustiteFIFA WC 2026NEZAPAMĆENI SKANDAL NA MUNDIJALU! Komentator nije znao ko igra, ovakvu grešku u TV prenosu nikada niste videli - sada je BRUTALNO KAŽNJEN!
Mundijal 2026, Iran, Novi Zeland
FIFA WC 2026TRAGEDIJA NA MUNDIJALU: Čuveni novinar preminuo tokom utakmice, srušio se na tribini i više se nije probudio - tužna priča o kojoj se još uvek govori! (VIDEO)
Poznati novinar Grant Vol preminuo na stadionu Lusail 2022
FIFA WC 2026SKANDALIMA NA MUNDIJALU NIKAD KRAJA! JEDNOM FUDBALERU JE ZABRANJEN ULAZ U SAD! Ova reprezentacija je u ogromnom problemu, Ameri nastavljaju da ih muče!
Mundijal 2026, Iran, Novi Zeland
FIFA WC 2026POZNATA GLUMICA ZA ODRASLE ODNELA ŠOU NA MUNDIJALU! Svi su gledali samo u nju, a tek da vidite šta je obukla! FOTO
Screenshot 2026-06-16 161836.jpg

00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium