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Planetarni šampionat koji je pre pet dana startovao u SAD, Meksiku i Kanadi već je poprimio istorijske obrise.

Iako je deo fudbalskih stručnjaka tvrdio, a neki to čine i danas, da proširenje formata donosi manji kvalitet, uvodnih 16 mečeva ih je demantovalo. Viđeno je čak osam remija, a za najveću senzaciju pobrinula su se Zelenortska Ostrva koja su uzela bod moćnoj Španiji.

1/7 Vidi galeriju Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovo je prvi put u istoriji mundijala da je tačno polovina utakmica u prva dva kulinarska kruga završena bez pobednika, što jasno pokazuje da na turniru, bar u ovoj fazi, vlada potpuna rezultatska ujednačenost.

Mečevi koji su završeni nerešenim ishodom su sledeći:

Kanada - Bosna i Hercegovina 1:1

Katar - Švajcarska 1:1

Brazil - Maroko 1:1

Holandija - Japan 2:2

Španija - Zelenortska ostrva 0:0

Egipat - Belgija 1:1

Saudijska Arabija - Urugvaj 1:1

Iran - Novi Zeland 2:2