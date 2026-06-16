ISTORIJA! OVO SE NIKADA NIJE DOGODILO NA MUNDIJALU! Sve moguće granice su pomerene, pogledajte podatak za nevericu!
Planetarni šampionat koji je pre pet dana startovao u SAD, Meksiku i Kanadi već je poprimio istorijske obrise.
Iako je deo fudbalskih stručnjaka tvrdio, a neki to čine i danas, da proširenje formata donosi manji kvalitet, uvodnih 16 mečeva ih je demantovalo. Viđeno je čak osam remija, a za najveću senzaciju pobrinula su se Zelenortska Ostrva koja su uzela bod moćnoj Španiji.
Ovo je prvi put u istoriji mundijala da je tačno polovina utakmica u prva dva kulinarska kruga završena bez pobednika, što jasno pokazuje da na turniru, bar u ovoj fazi, vlada potpuna rezultatska ujednačenost.
Mečevi koji su završeni nerešenim ishodom su sledeći:
Kanada - Bosna i Hercegovina 1:1
Katar - Švajcarska 1:1
Brazil - Maroko 1:1
Holandija - Japan 2:2
Španija - Zelenortska ostrva 0:0
Egipat - Belgija 1:1
Saudijska Arabija - Urugvaj 1:1
Iran - Novi Zeland 2:2