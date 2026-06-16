Atraktivna sutkinja Klaudija Romani stigla je na Mundijal i objavila vrele fotke koje su oduševile njene pratioce na društvenim mrežama.
FIFA WC 2026
NAJPROVOKATIVNIJA SUTKINJA STIGLA NA MUNDIJAL I OGROMNIM DEKOLTEOM IZAZVALA HAOS! Odmah je objavila vrele fotke, pogledajte kako pozira sa loptom! FOTO
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Klaudija Romani, koja slovi za najatraktivniju fudbalsku sutkinju na svetu, stigla je u Sjedinjene Američke Države kako bi uživo ispratila Svetsko prvenstvo.
Iako reprezentacije Italije ponovo nema na Mundijalu, pošto ju je u kvalifikacijama šokantno eliminisala Bosna i Hercegovina, poznata Italijanka nije želela da propusti planetarni spektakl.
Klaudija Romani Foto: Instagram, Instagram/claudia_romani, Pritnscreen
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Ona je raspalila maštu svojih pratilaca objavivši seriju provokativnih fotografija iz Majamija, koje su odmah podigle veliku prašinu na internetu.
Klaudiju na društvenim mrežama prati preko milion ljudi, što nikoga ne čudi s obzirom na njen izgled. Ipak, ono što mnoge ostavlja u potpunom neverici jeste podatak da ova zanosna crnka ima 44 godine, budući da izgleda znatno mlađe.
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