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Nejmar, zvezda brazilske fudbalske selekcije, ima velikih problema sa povredom na ovogodišnjem Mundijalu na tlu Amerike.

Brazil je u prvom kolu grupne faze remizirao sa Marokom (1:1), a Nejmar je duel u Nju Džerziju gledao sa tribina.

Reprezentacija Brazila - Nejmar Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako sada stvari stoje, Nejmar sigurno neće igrati u grupnoj fazi. Povređen je, nije fizički spreman da igra fudbal ni minut, tvrdi selektor Brazila Karlo Anćeloti - zbog čega su navijači "selesaa" besni.

Fudbalski savez Brazila ne daje nikakve informacije uopšte o povredi Nejmara. Poslednjih nedelja objavljivana su samo štura saopštenja, bez konkretnih detalja, dok je Ančeloti na konferencijama izbegavao direktne odgovore.

Brazil narednu utakmicu igra protiv Haitija i tada ćemo više znati o statusu Nejmara!

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