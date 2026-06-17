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Odigravanje utakmice Grupe K na Svetskom prvenstvu između Portugala i Demokratske Republike Kongo pod znakom je pitanja zbog najavljenih vremenskih neprilika.

1/5 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u dresu Portugala. Foto: Sandro Alemao/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sandro Alemao / Zuma Press / Profimedia

Meteorolozi su upozorili da je za sredu u vreme odigravanja utakmice (19.00 po srpskom vremenu) predvođena tropska oluja koja će se formirati uz obalu Teksasa i koja bi potom trebala da pređe preko Hjustona, gde bi trebalo da se igra utakmica.

Ovaj tropski talas trebao bi da donese obilne padavine, jake udare vetra, kao i opasnost od iznenadnih poplava u tom području.

Američke službe su imenovale tropsku oluju nazivom Artur.

Nacionalni centar za uragane upozorio je da se najveća opasnost ne odnosi na snagu vetra, već na ogromne količine kiše koje bi mogle da izazovu ozbiljne probleme u Hjustonu i okolini. Na pojedinim područjima očekuje se i do 25 centimetara padavina, dok je za grad već izdato upozorenje na moguće poplave.

Iako je meč zakazan na natkrivenom stadionu NRG Stadionu, organizatori pažljivo prate razvoj situacije zbog mogućih problema sa saobraćajem, dolaskom navijača i bezbednosnim uslovima u gradu.