Slušaj vest

Odigravanje utakmice Grupe K na Svetskom prvenstvu između Portugala i Demokratske Republike Kongo pod znakom je pitanja zbog najavljenih vremenskih neprilika.

Kristijano Ronaldo u dresu Portugala. Foto: Sandro Alemao/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sandro Alemao / Zuma Press / Profimedia

 Meteorolozi su upozorili da je za sredu u vreme odigravanja utakmice (19.00 po srpskom vremenu) predvođena tropska oluja koja će se formirati uz obalu Teksasa i koja bi potom trebala da pređe preko Hjustona, gde bi trebalo da se igra utakmica.

Ovaj tropski talas trebao bi da donese obilne padavine, jake udare vetra, kao i opasnost od iznenadnih poplava u tom području.

Američke službe su imenovale tropsku oluju nazivom Artur.

Nacionalni centar za uragane upozorio je da se najveća opasnost ne odnosi na snagu vetra, već na ogromne količine kiše koje bi mogle da izazovu ozbiljne probleme u Hjustonu i okolini. Na pojedinim područjima očekuje se i do 25 centimetara padavina, dok je za grad već izdato upozorenje na moguće poplave.

Iako je meč zakazan na natkrivenom stadionu NRG Stadionu, organizatori pažljivo prate razvoj situacije zbog mogućih problema sa saobraćajem, dolaskom navijača i bezbednosnim uslovima u gradu.

Ne propustiteFIFA WC 2026ISTORIJSKA NOĆ MESIJA - PLANETA PRIČA SAMO O NJEMU! Het-trikom srušio granice mogućeg i pokazao da mu nema ravnog! (VIDEO)
Lionel Mesi
FIFA WC 2026MESI PREKINUO ZAGREVANJE ČIM GA JE VIDEO! Ono što je usledilo raznežilo je milione navijača
Lionel Mesi i Serhio Aguero
FIFA WC 2026OVO SU URADILI SAMO RONALDO I MESI: Neverovatna statistika otkriva kakvi su majstori Kristijano i Lionel
Mundijal 2026, Kristijano Ronaldo, Lionel Mesi
FIFA WC 2026SUZE MESIJA OBIŠLE PLANETU: Leo pogodio mrežu Alžira na jubileju, a onda zaplakao
Mundijal 2026, Lionel Mesi
FIFA WC 2026MESI ISPISAO ISTORIJU MUNDIJALA: Prvi fudbaler kome je ovo pošlo za nogom! Ronaldo može da ga dostigne
Mundijal 2026, Lionel Mesi, Argentina
FIFA WC 2026NOĆ KADA SE UKAZALO FUDBALSKO BOŽANSTVO: Lionel Mesi het-trikom poveo Argentinu u odbranu svetske titule
Mundijal 2026, Lionel Mesi

00:20
Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram