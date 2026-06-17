MBAPE REMEK-DELOM ODGOVORIO NA PROZIVKE! Najlepši gol Mundijala: Čista magija Kilijana
Fudbalska reprezentacija Francuske pobedila je večeras u Ist Raderfordu selekciju Senegala 3:1, u utakmici prvog kola Grupe I na Svetskom prvenstvu.
Prednost Francuskoj doneo je Kilijan Mbape golom u 66. minutu, a vođstvo je uvećao Bredli Barkola pogotkom u 82. minutu.
Gol za Senegal postigao je Ibrahim Mbaje u petom minutu nadoknade drugog poluvremena, dok je konačan rezultat u šestom minutu nadoknade vremena postavio Mbape, svojim drugim pogotkom na utakmici.
Mbape je sa dva pogotka u večerašnjoj utakmici postao rekorder po broju postignutih golova za reprezentaciju Francuske, prestigavši Olivijea Žirua na prvom mestu večne liste.
Upravo ovaj drugi gol Mbapea bio je pravo remek-delo. Francuz, koga su mnogi prozivali i osporavali uoči Mundijala, priredio je pravu magiju. Napadač Real Madrida je uputio šut sa jako velike udaljenosti, koji je završio u "rašlju" gola Senegala za konačnih 3:1.