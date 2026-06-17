Argentina i Alžir u Kanzas Sitiju otvaraju Mundijal
FIFA WC 2026
LUDNICA U KANZAS SITIJU! Peva se Mesiju i Maradoni: Pogledajte kako hiljade Argentinaca očekuje dolazak svetskih šampiona
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Fudbalska reprezentacija Argentine odbranu titule svetskog šampiona počeće utakmicom protiv Alžira.
Prva zvezda Argentine - Lionel Mesi Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia
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Taj meč je na programu od tri časa po srpskom vremenu na stadionu u Kanzas Sitiju.
Nema dileme da će Mesi i društvo imati ogromnu podršku na tribinama. Upravo njemu, kao i Dijegu Maradoni, navijači su posvetili pesmu.
A kako će to izgledati, navijači su pokazali na ulicama Kanzas Sitija, gde je zagrevanje uveliko u toku.
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