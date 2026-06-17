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Fudbalski reprezentativac Gane Tomas Parti propustiće prvi meč svoje selekcije na Svetskom prvenstvu protiv Paname pošto mu je odbijen ulazak u Kanadu zbog krivičnog postupka koji se protiv njega vodi u Velikoj Britaniji.

1/6 Vidi galeriju Tomas Parti Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / Profimedia, Printskrin/Instagram

Kako prenose britanski mediji, 33-godišnji vezista nije dobio vizu nakon što je prilikom apliciranja naveo da nikada nije bio hapšen, niti optužen za krivično delo.

Vlada Gane pokušala je da izdejstvuje privremenu dozvolu za ulazak kako bi Parti mogao da nastupi na utakmici u Torontu, ali je Savezni sud u Otavi odbio žalbu.

U obrazloženju presude navodi se da "ne postoji ozbiljan osnov za osporavanje prvobitne odluke o odbijanju vize", kao i da podnosilac zahteva "nije prijavio da se protiv njega u Velikoj Britaniji vodi više krivičnih postupaka za seksualno nasilje", preneo je Bi Bi Si (BBC).

Bivši fudbaler Arsenala izjasnio se da nije kriv po sedam tačaka optužnice za silovanje i jednoj za seksualni napad. Optužbe se odnose na navodne incidente sa četiri različite žene u periodu od 2020. do 2022. godine, a suđenje je zakazano za narednu godinu.

Kanadska služba za imigraciju, izbeglice i državljanstvo saopštila je da organizacija velikih sportskih događaja ne utiče na primenu imigracionih propisa.

"Kanada je dosledna u stavu da domaćinstvo velikih događaja ne menja kanadske imigracione zakone. Svaka osoba koja želi da uđe u zemlju procenjuje se pojedinačno, na osnovu dostupnih činjenica i važećih propisa", navodi se u saopštenju.