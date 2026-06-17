Slušaj vest

Francuski fudbaler Kilijan Mbape izjavio je večeras posle pobede njegove selekcije nad Senegalom (3:1) na Svetskom prvenstvu da je "uvek dobro" pobedom započeti Mundijal.

Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

 Mbape je bio najbolji igrač Francuske, pošto je postigao dva gola i još jednom potvrdio status jednog od najboljih fudbalera današnjice.

Francuski napadač je tim učinkom postao najbolji strelac u istoriji reprezentacije Francuske, a sada ga samo dva pogotka dele od rekorda Nemca Miroslava Klosea, najboljeg strelca u istoriji svetskih prvenstava.

"Uvek je dobro ovako započeti Svetsko prvenstvo. To donosi dodatni mir. Videli smo i na primerima drugih reprezentacija koliko je teško turnir otvoriti pobedom", rekao je Mbape posle utakmice.

Kapiten Francuske osvrnuo se i na kritike koje ga prate tokom karijere.

"Nema smisla tražiti osvetu. Kada bih igrao samo da ućutkam sve koji me kritikuju, morao bih da igram do svoje 80. godine. Igram da ispišem istoriju za svoju zemlju i da pomognem ekipi da osvoji Svetsko prvenstvo", izjavio je Mbape.

Ne propustiteFIFA WC 2026MBAPE REMEK-DELOM ODGOVORIO NA PROZIVKE! Najlepši gol Mundijala: Čista magija Kilijana
Mundijal 2026, Kilijan Mbape, Fudbalska reprezentacija Francuske
FIFA WC 2026ARGENTINA - ALŽIR: Svetski šampioni izlaze na teren! Mesi starter protiv "pustinjskih lisica"
Mundijal 2026, Lionel Mesi, Argentina
FIFA WC 2026LUDNICA U KANZAS SITIJU! Peva se Mesiju i Maradoni: Pogledajte kako hiljade Argentinaca očekuje dolazak svetskih šampiona
Mundijal 2026, Navijači, Argentina
FIFA WC 2026NORVEŠKA MAŠINERIJA PREGAZILA IRAK: Haland debitovao na Mundijalu sa dva gola
Mundijal 2026, Norveška, Irak
FIFA WC 2026JEDNO POLUVREME ZA BRIGU, DRUGO ZA STRAH RIVALA: Mbape čarobnjak upalio motore, Senegal nestao sa terena! Francuzi krenuli pobedom na Mundijalu (VIDEO)
profimedia-1110607669.jpg

00:20
Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram