Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Francuski fudbaler Kilijan Mbape izjavio je večeras posle pobede njegove selekcije nad Senegalom (3:1) na Svetskom prvenstvu da je "uvek dobro" pobedom započeti Mundijal.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Mbape je bio najbolji igrač Francuske, pošto je postigao dva gola i još jednom potvrdio status jednog od najboljih fudbalera današnjice.

Francuski napadač je tim učinkom postao najbolji strelac u istoriji reprezentacije Francuske, a sada ga samo dva pogotka dele od rekorda Nemca Miroslava Klosea, najboljeg strelca u istoriji svetskih prvenstava.

"Uvek je dobro ovako započeti Svetsko prvenstvo. To donosi dodatni mir. Videli smo i na primerima drugih reprezentacija koliko je teško turnir otvoriti pobedom", rekao je Mbape posle utakmice.

Kapiten Francuske osvrnuo se i na kritike koje ga prate tokom karijere.

"Nema smisla tražiti osvetu. Kada bih igrao samo da ućutkam sve koji me kritikuju, morao bih da igram do svoje 80. godine. Igram da ispišem istoriju za svoju zemlju i da pomognem ekipi da osvoji Svetsko prvenstvo", izjavio je Mbape.