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Selektor Francuske Didije Dešan bio je zadovoljan pobedom svoje ekipe nad Senegalom (3:1) na startu Svetskog prvenstva, ali je priznao da njegov tim nije imao lak zadatak protiv veoma organizovanog rivala.

"Naravno da je važno pobediti u prvom meču, posebno protiv ovako kvalitetnog protivnika. Imali smo poteškoća, ali to se dešavalo i drugim reprezentacijama. Senegal je bio dobro organizovan, opasan u tranziciji i brz u napadu. Napravili smo određene greške, ali smo ih ispravili u drugom poluvremenu. Oni su imali dve velike šanse. Veoma sam zadovoljan što smo uspeli da pobedimo", rekao je Dešan na konferenciji za medije.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Francuski selektor posebno je pohvalio Majkla Olisea, koji je nakon promene pozicije doprineo boljoj igri ekipe.

"Navikao je da igra po desnoj strani, ali može i bliže napadačima. Njegov kvalitet u pas igri bio je ključan za povezivanje veznog reda i napada. Dobro je sarađivao sa Kilijanom Mbapeom, koji je odigrao veoma dobru utakmicu", istakao je Dešan, a prenela Marka.

Govoreći o Mbapeu, koji je protiv Senegala postigao dva gola, Dešan nije štedeo reči hvale.

"On je najbolji napadač u istoriji Francuske, a ipak će se uvek naći neko da ga kritikuje. Ima sposobnost da promeni tok utakmice. Neki mu zameraju da ne učestvuje dovoljno u odbrani, ali njegova uloga nije da bude defanzivac. Mnogo doprinosi timu iako spolja može da deluje kao da je usmeren samo na sebe. Mnogo je važnije postići golove na Svetskom prvenstvu nego u prijateljskim utakmicama. On je igrač koji pravi razliku na velikim takmičenjima", rekao je Dešan.

Selektor Francuske osvrnuo se i na taktička prilagođavanja tokom meča.

"Nije problem u sistemu igre. Potrebno je pronaći pravi balans. Uvek razmišljam o tome kako da ekipa bude bolja. Imamo kvalitet u napadu kojim možemo da ugrozimo svakog protivnika. Sada nas čeka drugi meč i cilj je da osvojimo novih tri boda. Nećemo potceniti Irak", poručio je Dešan.

Pohvale je dobio i štoper Dajo Upamekano.

"Odlično je sarađivao sa Vilijamom Salibom. Dobija mnogo duela, dobro iznosi loptu i ima važnu ulogu u reprezentaciji. I bekovi su bili mnogo bolji u drugom poluvremenu", rekao je francuski selektor.

Komentarišući situaciju u kojoj je Francuska tražila penal nad Mbapeom, Dešan je rekao da po njegovom mišljenju jeste postojao prekršaj.

"Video sam snimak i meni je izgledalo kao penal, ali sudija je imao drugačije tumačenje. Njegove odluke moraju da se poštuju", naveo je Dešan.

Na kraju se osvrnuo i na kvalitet terena na stadionu "Metlajf".

"To je zanimljivo pitanje. Teren je specifičan i drugačiji od onoga na šta smo navikli. Na pojedinim delovima ispod trave se nalazi čvrsta podloga, trava nije svuda iste dužine i odskok lopte nije ujednačen. Moramo da se prilagodimo uslovima i uzmemo sve to u obzir", zaključio je Dešan.