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Najbolji strelac Norveške Erling Haland debitovao je na spektakularan način na Svetskom prvenstvu.

Norveška je savladala Irak sa 4:1, a Haland je bio dvostruki strelac. Pogodio je mrežu rivala u 29. i 43. minutu.

1/6 Vidi galeriju Erling Haland protiv Iraka Foto: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Buda Mendes / Getty images / Profimedia, VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Time se već posle prvog meča nametnuo u borbi za najboljeg strelca na prvenstvu.

Norveška je povela u 29. minutu. Oštro sa leve strane je centrirao Volfe, a Haland je u padu sa oko tri metra prosledio loptu u mrežu.

Irak je izjednačio u 39. minutu. Alamari je centrirao sa leve strane, a najviši u skoku je bio Husein i glavom zatresao mrežu Norveške.

Tri minuta kasnije Norveška je ponovo stigla do prednosti. Zaid je poslao loptu ga svom golmanu, ali je Haland bio brži i lako postigao svoj drugi gol na meču.

Norveška je do dva gola prednosti stigla u 76. minutu. Edegard je izveo korner sa desne strane, a najviši u skoku je bio Ostigard i glavom savladao golmana Iraka.

Konačan rezultat postavio je Torstved u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena, udarcem glavom posle gužve u šesnaestercu.