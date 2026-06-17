HALAND STRAŠNI: Debi iz snova, ovako je Erling sa dva gola potopio Iračane
Najbolji strelac Norveške Erling Haland debitovao je na spektakularan način na Svetskom prvenstvu.
Norveška je savladala Irak sa 4:1, a Haland je bio dvostruki strelac. Pogodio je mrežu rivala u 29. i 43. minutu.
Time se već posle prvog meča nametnuo u borbi za najboljeg strelca na prvenstvu.
Norveška je povela u 29. minutu. Oštro sa leve strane je centrirao Volfe, a Haland je u padu sa oko tri metra prosledio loptu u mrežu.
Irak je izjednačio u 39. minutu. Alamari je centrirao sa leve strane, a najviši u skoku je bio Husein i glavom zatresao mrežu Norveške.
Tri minuta kasnije Norveška je ponovo stigla do prednosti. Zaid je poslao loptu ga svom golmanu, ali je Haland bio brži i lako postigao svoj drugi gol na meču.
Norveška je do dva gola prednosti stigla u 76. minutu. Edegard je izveo korner sa desne strane, a najviši u skoku je bio Ostigard i glavom savladao golmana Iraka.
Konačan rezultat postavio je Torstved u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena, udarcem glavom posle gužve u šesnaestercu.