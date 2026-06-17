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Fudbalski reprezentativci Južne Koreje odlučili su se na bojkot medijske obaveze tokom Svetskog prvenstva nakon što su novinari iz te zemlje navodno ismevali kapitena Son Heung-mina.

1/5 Vidi galeriju Južna Koreja - Češka Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Skandal je izbio kada su dvojica reportora "u ofu" na podrugljiv način komentarisali to što Son nije odslužio ceo vojni rok, i to u trenutku dok je on trenirao odvojeno od ekipe. Međutim, nisu bili svesni da je njihov mikrofon uključen i da se čuo njihov razgovor.

Vojna služba je važno pitanje u Južnoj Koreji, gde svi sposobni muškarci moraju da odsluže oko 21 mesec kao deo napora da se održi odvraćanje od Severne Koreje.

Međutim, izuzeci se nude sportistima koji osvoje titule na Azijskim igrama ili olimpijske medalje. Son i njegovi saigrači su to pravo zaslužili kada su osvojili zlato na Azijskim igrama 2018. godine.

„Korejski fudbalski savez izražava žaljenje zbog neprimerenih komentara koje su izneli neki medijski službenici tokom treninga nacionalnog fudbalskog tima u baznom kampu u Gvadalahari“, navodi se u saopštenju KFA.

„Sa osećajem odgovornosti da predstavljaju Južnu Koreju na globalnoj sceni Svetskog prvenstva, Tegeuk ratnici daju sve od sebe da se oduže podršci i očekivanjima naroda.“

„Međutim, nedavno curenje neprikladnih razgovora između nekih medijskih zvaničnika na mestu za trening izazvalo je veliki šok i razočaranje tima.“

KFA je takođe zatražio od medija da pokažu „veću obzirnost i odgovoran stav“ prema ekipi.

„Korejski fudbalski savez će nastaviti da daje prioritet zaštiti tima i težiće stvaranju zdravog medijskog okruženja“, dodaje se.

Službenici za medije južnokorejskog tima nisu odgovorili na zahtev za komentar.

Tim će, međutim, morati da ispuni medijske obaveze koje je propisala FIFA.

Son jeste prošao samo tronedeljnu osnovnu vojnu obuku u Južnoj Koreji, koja je uključivala izlaganje suzavcu, vežbe sa bojevom municijom i pešačenje od 30 km.

Bivši napadač Totenhema završio je obuku 2020. godine kada je Premijer liga suspendovana zbog pandemije COVID-19.