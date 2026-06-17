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Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi prvi je fudbaler u istoriji koji je nastupio na šest Mundijala.

Mesi je sa kapitenskom trakom izveo Argentinu u Kanzas Sitiju na megdan Alžiru u prvoj utakmici Grupe J, što je njegova 27. utakmica na Svetskim prvenstvima. Upisao je 13 golova i osam asistencija.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Mesi je, zanimljivo, debitovao na današnji dan protiv Srbije i Crne Gore 2006. godine u Nemačkoj, a od tada je igrao 2010. u Južnoj Africi, 2014. u Brazilu, 2018. u Rusiji i 2022. godine u Kataru.

Na poslednjem šampionatu Mesi je predvodio Argentince do titule svetskog prvaka.

Ujedno, Mesi protiv Alžira slavi još jedan jubilej, ovo je njegova 200. utakmica u nacionalnom dresu. Postigao je 118 golova do sada.