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Čudesni Lionel Mesi doveo je Argentinu u vođstvo protiv Alžira.

Argentina i Alžir igraju u Kanzas Sitiju utakmicu prvog kola Grupe J na Svetskom prvesntvu.

Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

 Igrao se 17. minut kada je Mesi dobio sjaju loptu od De Pola. Polukao je desetak metara i odapeo, a lopta je pogodila rašlje golmana Zidana.

Bio je ovo 14. gol Mesija na Svetskim šampionatima, čime se izjednačio na trećem mestu sa Mbapeom i Milerom.

Podsetimo, ovo je 200. utakmica Mesija u dresu Argentine. Ovo mu je bio 118. gol za nacionalni tim, a ima i 55 asistencija.

Ujedno je postao prvi fudbaler koji je igrao na šest Mundijala.

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Navijači Argentine prave neviđenu buku Izvor: Kurir/Dejan Ignjatović