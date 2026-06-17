Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Čudesni Lionel Mesi doveo je Argentinu u vođstvo protiv Alžira.

Argentina i Alžir igraju u Kanzas Sitiju utakmicu prvog kola Grupe J na Svetskom prvesntvu.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Igrao se 17. minut kada je Mesi dobio sjaju loptu od De Pola. Polukao je desetak metara i odapeo, a lopta je pogodila rašlje golmana Zidana.

Bio je ovo 14. gol Mesija na Svetskim šampionatima, čime se izjednačio na trećem mestu sa Mbapeom i Milerom.

Podsetimo, ovo je 200. utakmica Mesija u dresu Argentine. Ovo mu je bio 118. gol za nacionalni tim, a ima i 55 asistencija.

Ujedno je postao prvi fudbaler koji je igrao na šest Mundijala.