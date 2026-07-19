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Ovo nije samo fudbalska priča, već lekcija za svakog roditelja, trenera, nastavnika i sportistu.

Ovo je priča o čoveku koji je od uloge apsolutnog autsajdera koga je mrzila cela nacija, došao do statusa božanstva kod svih.

1/9 Vidi galeriju Lionel Skaloni Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia

Bio je poslednja opcija

Bilo je to bolno Svetsko prvenstvo za Argentinu.

Posle izgubljenog finala u Brazilu 2014. godine, Gaučosi su se nadali da će u Rusiji četiri godine kasnije zasijati.

Nacija je gledala u Lionela Mesija i nadala se da može da ponovi uspeh Dijega Maradone.

Ali, Rusija nije bila obećana zemlja. Poraz od Francuske u osmini finala značio je kraj za selektora Horhea Sampaolija.

Nacija je tražila jako ime za novog selektora! Mesi, tada već u 31. godini, nije imao još puno šansi da nešto napravi.

U opšten haosu, svađama unutar tima najbitnijih igrača, otkazu selektoru i nestrpljivosti temperamentnih navijača, desio se šok nad šokovima. Argentinski fudbalski savez je izabrao selektora koji je imao jedva godinu dana trenerskog iskustva i bez ijedne utakmice u seniorskoj konkurenciji. Jedino logično objašnjenje bilo je to da je Lionel Skaloni bio član stručnog štaba selektora Sampaolija i da je iznutra poznavao prilike u nacionalnom timu.

Čak se i veliki Dijego Maradona smejao

Malo je reći da je Argentina bila u čudu. Kao da im je neki Brazilac odredio selektora.

Najdalje je otišao najveći! Pamti se izjava Dijega Maradone: "Skaloni je sjajan momak, ali nesposoban da reguliše saobraćaj, a kamoli da vodi reprezentaciju".

Da je živ, slavni Dijego bi sigurno morao da se izvinjava. I to debelo.

Skaloni je u početku bio privremeno rešenje, zajedno sa Pablom Ajmarom. Međutim, posle nekoliko meseci predsednik AFA Klaudio Tapija odlučio je da mu ukaže poverenje na duže staze.

Prvi mačići se bacaju u vodu

Nije krenulo sjajno. Naredne 2019. godine na Kopa Amerika Gaučosi su se mučili u grupi, gde su ostvarili jednu pobedu u tri utakmice, a potom ispali u polufinalu glatko od Brazila. Na kraju su bili na nezadovoljavajućem trećem mestu.

Nacija je i dalje bila nepoverljiva, povećavao se broj neprijatelja, a Skaloni je i od strane igrača dobio pogrdan nadimak - Plačljivko. Iz razloga jer je često posle nekih utakmica umeo da pusti suzu.

Skinuo prokletstvo Argentine

Argentina je blizu tri decenije bila bez trofeja. Previše za jednu fudbalsku velesilu.

Poslednji Mundijal je osvojila čuvene 1986. godine sa Maradonom, a poslednji Kopa Amerika 1993. godine.

Već su mnogi mislili da ni Mesi neće skinuti "prokletstvo".

A onda je Lionel Skaloni rekao "dosta". Sa imenjakom Mesijem krenuo je zlatni niz. Osvojen je Kopa Amerika 2021. godine, i to u finalu na gostovanju omraženom Brazilu. Godinu dana kasnije osvojena je Finalisima (meč između šampiona Evrope i Južne Amerike), potom i najdraži trofej - Svetsko prvenstvo u Kataru.

Argentina je 2024. godine odbranila trofej Kopa Amerika.

Finalisima koja je trebalo da se održi 2025. godine sa Španijom u Kataru, prvo je prolongirana a zatim i otkazana zbog rata u Zalivu.

Ovo nije samo fudbalska priča, već lekcija za svakog roditelja, trenera, nastavnika i sportistu

Mnogi se pitaju, šta je to uradio Lionel Skaloni? Kojom magijom je povezao pokidane međuljudske odnose u timu, a onda luzersku ekipu vinuo u nebesa.

Pa, u čemu je tajna?

Zapravo, tajna se ne krije u taktici. Skaloni je priču okrenuo za 180 stepeni. Umesto priče o terenu i taktici, odlučio je da priča o poverenju i kulturi tima.

Skaloni je umeo da sluša. Organizovao je sastanak sa svakim pojedinačnim reprezentativcem. Saslušao ih je. I počeo da gradi poverenje.

Doneo je jednu odluku koja je promenila sve! Nema igrača, to čak nije ni Lionel Mesi, koji je veći od tima. Svi igrači su morali da nauče gde im je mesto u odbrani, da trče i da se žrtvuju za tim.

Kada je uspeo u svojoj nameri, usledili su dalji koraci.

Dao je šansu mladim igračima. Došla je generacija koja treba da pomogne Mesiju - Hulijan Alvarez, Enco Fernandez, Aleksik Mekalister, Nahuel Molina... Verovao im je i oni su mu vratili to poverenje.

Odluka o Mesiju koja nije bila laka

Lionel Mesi nije postao kapiten u Skalonijevom timu. Postao je lider. Okolnosti su se promenile, pa je morao i Mesi da se promeni.

Iz današnje perspektive deluje sasvim logično što je Skaloni izabrao Mesija za tu ulogu, ali 2018. godine nije bilo tako. Argentinski navijači su se okrenuli protiv Mesija, mediji su njegovu generaciju zvali "Klub prijatelja", "grupa precenjenih milionera koji su igrali klupski fudbal, a trčkarali za svoju zemlju"...

Skaloni je pozvao Mesija telefonom kada je postao selektor. Ovaj mu je rekao da je srećan i poželeo mu sve najbolje. Tako je najvažniji odnos u argentinskoj reprezentaciji rešen preko telefonskog poziva.

Činilo se da je Mesi sa titulom u Kataru završio učešće na Mundijalima. A onda je Skaloni uradio nešto još smelije. Mesi sa 38 godina i povredom tetive, bio je u velikoj dilemi. Skaloni je sa obojice skinuo pritisak rečima: "Nisam ja taj koji odlučuje. Mesi je zaslužio pravo da odluči u miru". Zatim je ceo raspored priprema za Mundijal napravio prema toku Mesijevog oporavka, prilagođavajući ga iz nedelje u nedelju.

Smirenost koja čudi Argentince

Argentinci su poznati kao emotivan narod. No, gledajući Skalonija može da se stekne suprotan utisak.

Zaista, ono što ljude zbunjuje je mirnoća Lionela Skalonija. I kad je Argentina bila u nokdaunu protiv Egipta (0:2) i kada je gubila od Engleske (0:1) i kada je u četiri utakmice zaredom stizala do preokreta u zaustavnom vremenu, on je bio smiren.

Igrači kažu da je takav i u svlačionici, da mirno svakom igraču tačno govori koja je njegova uloga, bez obzira da je nasuprot njega Mesi ili neki mlađi igrač od 22 godine.

Ipak, da je čovek od krvi i mesa pokazao je posle preokreta u meču sa Egiptom, kada je zaplakao tokom davanja izjave medijima.

Lionel Skaloni je za svega nekoliko godina prešao put od autsajdera do najuspešnijeg selektora Argentine u istoriji. Čovek zbog koga je Argentina dobila novi nadimak - "La Skaloneta".

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