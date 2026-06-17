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Kapiten Argentine Lionel Mesi postao je tek drugi fudbaler u istoriji koji je postigao gol na pet različitih svetskih prvenstava, pošto je zatresao mrežu Alžira u meču grupne faze Mundijala.

Mesi je doneo Argentini vođstvo 1:0 pogotkom u 17. minutu.

Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

 Osmostrukom osvajaču Zlatne lopte ovo je šesto učešće na Svetskom prvenstvu, čime je postavio novi rekord po broju nastupa na najvećoj fudbalskoj smotri.

Neposredno pre gola, Mesiju je poništen pogodak zbog ofsajda, ali ga to nije sprečilo da ubrzo upiše svoj 14. gol na svetskim prvenstvima.

Argentinac se tako pridružio Portugalcu Kristijanu Ronaldu kao jedinom igraču koji je postizao golove na pet različitih Mundijala. Ronaldo je prvi stigao do tog dostignuća na Svetskom prvenstvu 2022. godine, a u sredu bi trebalo da nastupi i na svom šestom Mundijalu.

Rekord po broju pogodaka na svetskim prvenstvima i dalje drži Miroslav Klose sa 16 golova, jednim više od legendarnog Brazilca Ronalda.

Mesi je svojim 14. golom izjednačio učinak francuskog napadača Kilijana Mbapea i nekadašnjeg reprezentativca Zapadne Nemačke Gerda Milera na trećem mestu večne liste strelaca svetskih prvenstava.

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